Yeni Spor Yasası TBMM'ye sevk ediliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi'nin bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı'na sevk edileceğini açıkladı.

İşte Özkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifini bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sevk ediyoruz. Kulüpleri borç yükünden kurtarmak ve uluslararası başarıları yakalamaya adım atmak, spor kulüplerinin daha şeffaf bir bütçeyle yönetilebilir olması için çalışmalarımızı hızlandırdık.