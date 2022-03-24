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    • Güncel
    • 24.03.2022 12:49
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    • 24.03.2022 12:55
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    Yeni Spor Yasası TBMM'ye sevk ediliyor

    Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi'nin bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı'na sevk edileceğini açıkladı.

    Resmen açıklandı! Yeni yasa bugün Meclis’te

    AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi'nin bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı'na sevk edileceğini açıkladı.

    İşte Özkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifini bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sevk ediyoruz. Kulüpleri borç yükünden kurtarmak ve uluslararası başarıları yakalamaya adım atmak, spor kulüplerinin daha şeffaf bir bütçeyle yönetilebilir olması için çalışmalarımızı hızlandırdık.

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