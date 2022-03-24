Cinayete karışan eski futbolcu Sezer Öztürk'ten mahkemede şok savunma: Asıl mağdur benim

Sancaktepe'de geçen eylülde yol verme tartışması yaşadığı Halil İbrahim Scolten'i (25) ruhsatsız tabancasıyla öldürdüğü iddiasıyla 32 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk (36) hakim karşısına çıktı. Mahkemedeki savunmasında "Kediyi bile bir köşeye sıkıştırsanız size cırmık atar. Maktul kendi ölümüne bizim de cezaevine girmemize sebep oldu. Bu olayda asıl mağdur benim" dedi. Scolten'in tanık olarak dinlenen dayısı Örsencan da ilk yumruğu Scolten'in vurduğunu belirterek "Vicdanım için gerçekleri söylemek zorundayım" dedi. Mahkeme Sezer Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç getirildi. Duruşmada hayatını kaybeden Halil İbrahim Scholten'ın ailesi ve taraf avukatları da yer aldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Sezer Öztürk'ün eşi Özlem Öztürk Paşaköy'de 1 aylığına ev kiraladıklarını, olay günü iki otomobille hayvanat bahçesine gittiklerini belirterek, "Eve yaklaştığımızda bir grup vardı, yolu kapatmışlardı, hiçbir şekilde geçemedik. Araçların kapısı açıktı. Eşim yol istedi. Karşı taraftan biri 'Bekle lan, açacağız' dedi. Eşim tekrar yol istedi" dedi.
"OĞLUM 'BABAMI ÖLDÜRÜYORLAR ANNE' DİYE BAĞIRDI"
Karşı taraftan birinin eşine ağır küfrettiğini, eşi Sezer Öztürk'ün de "Bu şekilde konuşmayın yolu açın geçeyim" dediğini kaydeden Özlem Öztürk, şöyle devam etti: "Arabada bebeğimiz de vardı. Küfretmeye devam ettiler. Bu sırada şahıslardan biri arka kapıyı zorladı. Bebeğimiz bakıcının kucağındaydı. O sırada eşim araçtan indi. İner inmez bir şahıs eşime yumruk attı. Arkadan biri de sandalye fırlattı kafasına, eşim sersemledi. O sırada 15-20 kişi saldırmaya başladı. Ömer araçtan inince 1-2 el havaya ateş etti. Hepimiz şoka girdik. Gördüklerime duyduklarıma inanamadım. Eşimi ve Ömer'i darbetmeye başladılar. Oğlum o sırada diğer arabadaydı. Koşarak yanıma geldi 'Babamı öldürüyorlar anne' diye bağırdı. Eşimin yüzü gözü kan içindeydi. Arkadan bir kamyonetin eşimin üzerine doğru sürdüğünü gördüm. Eşim kendini kenara doğru itti. Sonra kalabalık bir anda dağıldı. Bu arada ellerinde taşlar sopalar vardı. Eşime ve Ömer'e saldırıyorlardı. Eve gittiğimizde eşimin kafası yarılmıştı, göğsü parçalanmıştı. İnanılmaz bir kanaması vardı. Kusmaya başladı. Başı dönüyordu. Hemen hastaneye gitmek için evden çıktık. Bu sırada komşular yardıma geldiler. Çocuklarım olduğu için ben gidemedim. Sonra hastaneye gittiler sonra yaşananları görmedim"