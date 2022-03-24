Cinayete karışan eski futbolcu Sezer Öztürk'ten mahkemede şok savunma: Asıl mağdur benim

"İLK YUMRUĞU SCOLTEN VURDU"

Maktul Halil İbrahim Scolten'in yeğeni Özkan Örsencan da tanık olarak dinlendi. Verdiği ifadede ilk yumruğu Sezer Öztürk'e Scholten'in attığını söyleyen Özsercan, "Nasıl öldüğünü görmedim ama Sezer Öztürk arabadan inince ilk yumruğu Halil İbrahim Scolten vurdu. Kafasına sandalyeyi de Duran Genç attı. Vicdanım için gerçekleri söylemek zorundaydım. Ben ayırmaya çalıştım ama kimse dinlemedi" dedi.

"MAKTUL KENDİ ÖLÜMÜNE BİZİM DE CEZAEVİNE GİRMEMİZE SEBEP OLDU"

Söz verilen tutuklu sanık Sezer Öztürk, "Burada asıl mağdur benim. Ben yoğun bir saldırı altında kendimi, ailemi, çoluğumu çocuğumu korumaya çalıştım. Kediyi bile bir köşeye sıkıştırsanız size cırmık atar. Hiçbir canlı kendine yönelen şiddete kayıtsız kalamaz. Benim bu şahıslarla hiçbir noktam yoktur. Yol kenarında içiyorlar, trafiği tıkıyorlar, yol vermiyorlar. Bir de üstüne insanlara saldırıyorlar. Ben böyle bir şey görmedim. Hastaneye gidiyorum, önümü kesiyorlar. Geçen celse dinlenen maktulün ailesi bile adeta bizi haklı buldu. Bir yol isteme meselesi buralara gelmemeliydi. Maktul kendi ölümüne bizim de cezaevine girmemize sebep oldu. Bu olayda asıl mağdur benim. Tahliyemi istiyorum, adaletin tecelli etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Sezer Öztürk'ün avukatı Serdar Öktem de müvekkilinin tahliyesini talep etti.