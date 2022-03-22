Muharrem İnce 6'lı muhalefet masasını bombaladı: 'Atatürk demeyeyim, bu kızar', 'PKK demeyeyim, o kızar'

CHP'nin Atatürk çizgisinden ayrıldığını belirterek yaptığı ağır eleştiriler sonrası CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce muhalafetin 6'lı masasına tepki gösterdi.
12 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çalışma yemeğinde buluştuktan sonra 28 Şubat'ta tekrar bir araya gelerek "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" adı altında eskiye dönüş bilgirgesi yayımladı.
MUHARREM İNCE'DEN 6'LI MASAYA TEPKİ
6 benzemezin bir araya gelerek etrafına toplandığı yuvarlak masa muhalefetine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den tepki geldi.
"BUNLAR 6 AYA DAĞILIR"
6'lının birbiri ile olan çelişkisine dikkat çeken Muharrem İnce, "Bunlar 6 ayda dağılır." ifadelerini kullandı.
"ATATÜRK DEMEYEYİM BU KIZAR PKK DEMEYEYEYİM O KIZAR"
İnce konuya ilişkin şunları söyledi:
"'Atatürk demeyeyim, bu kızar', 'PKK demeyeyim, o kızar', 'Tarikat demeyeyim, bu kızar', 'Yeter ki dostlar alışverişte görsün, biz güçlü gibi görünelim'. Bunlar 6 ayda dağılır. Aziz milletime sesleniyorum. Burada pırıl pırıl bir parti var. İktidar da muhalefet de eski. Yepyeni bir parti var. Allah'ın izni, milletin isteğiyle önümüzdeki seçimde partimizi iktidara taşıyacağız"