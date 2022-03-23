Meral Akşener'in son tiyatrosu "aç çiftçiler" sahnede! Kürsüye çıkardığı Mehmet Ramazan Karayel'in o fotoğrafları algıyı çürüttü





AÇIZ DİYE AĞLATTIĞI ÇİFTÇİYE BAKIN!

İP lideri Meral Akşener'in bu hafta "Aç çiftçi" diye kürsüye çıkardığı ve algı kokan cümleler söylettiği Mehmet Ramazan Karayel'in birçok kez lüks mekanlarda rakı balık keyfi yaparken çektirdiği fotoğraf sosyal medyada olay oldu.