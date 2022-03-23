HSK üyelerine hakaret ettiği için hakkında dava açılan Ekrem İmamoğlu’nun yargılanmasında flaş karar

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019 tarihinde Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında '31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır…' şeklinde bir söylemde bulunduğu ve YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddiasıyla 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

EKREM İMAMOĞLU DURUŞMAYA GELMEDİ

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ekrem İmamoğlu katılmazken sanık avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

SUÇA KONU AÇIKLAMALAR İZLENDİ

Duruşmada sanık Ekrem İmamoğlu'nun olay günü yaptığı açıklamaların görüntü kayıtları sanık avukatları, Cumhuriyet savcısı ve mahkeme hakiminin görebileceği şekilde izlendi. Ardından mahkeme, görüntü çözüm raporu ve izlenen video kaydının aynı olduğunun görüldüğünü belirtti.

"BAKANA YÖNELİK SERT BİR SİYASİ ELEŞTİRİDİR"

Sanık avukatları duruşmadaki beyanlarında "Görüntü çözüm tutanağıyla izlenilen görüntünün aynı olduğunu kabul ediyoruz. Fakat müvekkilimin görüntülerde yaptığı açıklamalar, Süleyman Soylu'nun söylemlerine karşılık yapılan açıklamalardır. Sayın Bakanın 9 Nisan'daki açıklamasında seçimin yenilenmesine yönelik söylemine karşılık yapılan sert bir siyasi eleştiridir. Hakaret barındırmayan bir cevaptır. Müvekkilimin görüntülerdeki mimiklerinden bile kime söylendiği açıktır. YSK üyelerine herhangi bir atıf yoktur" diyerek YSK üyelerinin hangi sözleri hangi nedenle üzerlerine aldıklarıma yönelik tespitin yapılması için beyanlarının alınmasını talep etti.

SANIK AVUKATININ 'REDDİ HAKİM' TALEBİNE RED

Mahkeme, sanık avukatının kovuşturmanın genişletilmesi için emanette bulunan video kaydının incelendiğini kaydederek YSK üyelerinin dinlenmesine yönelik talepten önceki celse vazgeçildiğini açıkladı. Ayrıca mahkeme, sanık avukatının reddi hakim talebinde bulunduğunu, hakimin tarafsızlığına gölge düşürecek bir durumun olmadığını belirterek reddi hakim talebinin reddine ve mütalaasını sunmak üzere dosyanın yeniden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcığı'na gönderilmesine karar vererek davayı erteledi.