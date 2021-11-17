Meral Akşener'in "mağdur çiftçi" rolünde kürsüye çıkardığı Mustafa Boyraz'ın sicili kabarık çıktı: Zorbalık, tehdit, sarkıntılık...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, konuşmasının bir bölümünde Adıyaman'da çiftçilik yaptığı iddia edilen Mustafa Boyraz adlı vatandaşı kürsüye çağırdı.





EZBER SÖZLERLE ALGI YAPTI

Boyraz, "Benim kırsal bölgemde yarım dönüm, bir dönüm, iki dönümlük yapmacık arazilerimiz var. Bunlara traktör girmez, at bulamıyoruz, katır bulamıyoruz. Yani cefa içinde cefadayız." gibi ezberletilmiş sözlerle algı yapmaya çalıştı.







Sözde çiftçi Boyraz, mazot, gübre ve tohum parası gibi bir takım şeylerden şikayetçi olarak sözde tarım politikalarını eleştirdi. İYİ Partili bazı isimler, sosyal medyada söz konusu görüntüleri yayarak "yanlış tarım politikalarıyla çiftçilik bitirildi" şeklinde bir karalama operayonu başlattı.

ÇİFTÇİ OLDUĞU YALAN... SİCİLİNDE DE YOK YOK!

Akşener'in tiyatrocu çiftçisinin sicili kabarık çıktı. Boyraz'ın Ziraat odasına kaydının olmadığı, dolayısıyla çiftçi kayıt sistemine de dahil olmadığı ortaya çıktı. Bu nedenle devletin çiftçiye sağladığı destekten faydalanabilecek birisi değil.



Öte yandan Boyraz'ın 8-10 dönüm adına kayıtlı arazisi olduğu ancak ekim biçim işleriyle ilgilenmediği, yalnızca al sat yaptığı ortaya çıktı.



TEHDİT, ZORBALIK, SARKINTILIK...

Meral'in çakma çiftçisi Boyraz'ın 31.07.1995 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli iken, görev hitamı emniyet aracına sivil iki şahıs aldığı, araçta arkadaşlarıyla gezerken Sincan'da Yunus Göletinde başka bir oto içerisinde bir erkek ve bir kadın şahsı "uygunsuz" olarak gördükleri, şahısların yanına gidip kendi arkadaşlarını da polis olarak tanıtıp şahısları karakola götürüp işlem yapmakla tehdit ettikleri, yakaladıkları erkek şahıstan 4.000.000 TL alıp serbest bıraktıları, daha sonra kadın şahsı yanına alarak araç içerisinde sarkıntılık yaptığının tespit edilmesi üzerine yapılan disiplin soruşturması sonucunda Polis Memuru Mustafa BOYRAZ hakkında "Yetki ve nüfuzunu kendisine çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanmak" suçundan 15/01/1996 tarihinde Meslekten Çıkarma cezası ile tecziye edildiği, ayrıca Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde İrtikap, reşit olan mağdureyi zorla kaçırmak, alıkoymak ve sarkıntılık suçlarından yargılandığı ortaya çıktı.