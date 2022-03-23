Başkan Erdoğan'la görüşen Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den Gümrük Birliği mesajı: AB ve Türkiye'nin "karşılıklı menfaatine"

"TÜRKİYE'NİN ŞU ANDA DÜNYA SAHNESİNDE ROL ALMASINDAN ÇOK MEMNUNUZ"

Rutte, öte yandan "Elbette hala farklı görüşlere sahip olduğumuz birçok sorunumuz var. Ancak Türkiye'nin şu anda dünya sahnesinde, özellikle de Ukrayna ihtilafında çok aktif rol almasından çok memnunuz." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşında taraflar arasında barışın sağlanabilmesi için Türkiye'nin yoğun diplomatik çabalarına da değinen Rutte, Türkiye'nin bu ihtilafta aktif rol almasının önemli olduğunun altını çizdi.

Rutte, Türkiye'nin "Rusya'nın saldırganlığını" kınadığını belirterek "Türkiye, öte yandan Fransa, Almanya ve ABD dışında hem Putin hem de Zelenskiy ile bu doğrudan ikili görüşmeleri yapan birkaç ülkeden biri." değerlendirmesinde bulundu.