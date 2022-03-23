Başkan Erdoğan'la görüşen Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den Gümrük Birliği mesajı: AB ve Türkiye'nin "karşılıklı menfaatine"

Türkiye'ye ziyarette bulunan Rutte, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı ortak basın toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerine değinen Rutte, AB ile Türkiye arasında görüş farklılıkları bulunduğunu ancak herkesin Avrupa, AB ve Türkiye arasında güçlü bir ilişkiye sahip olmanın önemli olduğuna inandığını kaydetti.
Rutte, Başkan Erdoğan ile görüşmesinde de Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusuna odaklanılması gerektiğini ve müzakereleri tekrar başlatma konusunda neler yapabileceklerini ele aldıklarını belirterek "Bunun (müzakerelerde) bir tür öncelik olacağını düşünüyorum. Çünkü bunun, Hollanda ve Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Birliği ve Türkiye'nin karşılıklı menfaatine olduğunu düşünüyorum. Ama bunun adım adım yapılması gerekiyor." diye konuştu.
"TÜRKİYE'NİN ŞU ANDA DÜNYA SAHNESİNDE ROL ALMASINDAN ÇOK MEMNUNUZ"
Rutte, öte yandan "Elbette hala farklı görüşlere sahip olduğumuz birçok sorunumuz var. Ancak Türkiye'nin şu anda dünya sahnesinde, özellikle de Ukrayna ihtilafında çok aktif rol almasından çok memnunuz." ifadesini kullandı.
Rusya-Ukrayna savaşında taraflar arasında barışın sağlanabilmesi için Türkiye'nin yoğun diplomatik çabalarına da değinen Rutte, Türkiye'nin bu ihtilafta aktif rol almasının önemli olduğunun altını çizdi.
Rutte, Türkiye'nin "Rusya'nın saldırganlığını" kınadığını belirterek "Türkiye, öte yandan Fransa, Almanya ve ABD dışında hem Putin hem de Zelenskiy ile bu doğrudan ikili görüşmeleri yapan birkaç ülkeden biri." değerlendirmesinde bulundu.