28 Şubat'ı mumla arayanlar kimler? Kuytulcuların provokatif eylemi üzerinden siyaseti kaşıyanların amacı ne?

Kripto örgüt Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul'un destekçisi olan bir grup Adana'da izinsiz gösteri düzenledi. Polis ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyen grup taşkınlık çıkardı. Bu sırada polis ekipleriyle göstericiler arasında arbede yaşandı.

POLİSİN MÜDAHALESİ ÜZERİNDEN YAYILMAK İSTENEN TEHLİKELİ SÖYLEM

Korsan gösteriye müdahale eden polisler hedef tahtasına kondu, polislerin müdahalesi bahane edilerek başörtüsü söylemi üzerinden olaya yeni ve tehlikeli bir boyut kazandırmak isteyen bazı odaklar hep bir elden düğmeye bastı.

BUGÜNÜN TÜRKİYESİ'NDE 28 ŞUBAT'I KİM MUMLA ARAR?

Sabah yazarı Melih Altınok, konuyu bugünkü köşesine taşıyarak çarpıcı tespitlere yer verdi. Altınok'un yazısından öne çıkanlar şöyle:



Polisin, provokasyonlarıyla 28 Şubat'ın toplumsal altyapısını hazırlayan ekibi hatırlan Kuytulcuların eylemine sert müdahalesi tartışılıyor.

Görüntüler üzerine söylenmeyen kalmadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da polisler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ne var ki bizzat Bakanın "Tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalıydı" diyerek özeleştiri yaptığı bu konu "polis şiddeti" bağlamından kopartılmış durumda.

28 Şubat'ın siyasi mirasçısı CHP'nin ya da o dönemde başörtüsü için "füruat" diyen FETÖ'cülerin olaylar üzerine "Benim baş örtülü bacım" demeye başlamalarından söz etmiyorum...

Kendilerini İslamcı ya da liberal olarak tarif eden kimi isimler de gösterilerdeki çarşaflı kadınlara müdahale eden başörtülü kadın polisleri işaret edip, aşırı yorumun dibine vuruyorlar...







"Bunun için mi 28 Şubat'a direndik, böyle mi olacaktı" diye yakınıyorlar.

Copunu kaldırmış bir kadın polisi teşhir edip altına "Yeni Türkiye'nin temsili resmi" diyen bile var.

Kendilerinden, solcuların ve marjinal grupların eylemlerinde aynı hassasiyeti görmüyoruz ama madem insan hakları diyorlar...

O halde konuyu polisin orantısız şiddeti üzerinden tartışmak gibi meşru bir zemin dururken, "Baş örtülü polis çarşaflıya nasıl cop sallar" noktasına çekmek nasıl bir aklın ürünüdür, anlamıyorum?

"Başörtülü polis" diye sınıflandırma yapmak tam olarak 28 Şubatçı kafası değil mi?

Bir ayrım yapacaksak en fazla kadın polis, erkek polis diyebiliriz. Göstericiler için de aynı şekilde...

Hepsini geçtim... 28 Şubat süreciyle kıyasladıkları bugünün Türkiye'si, "Bin yıl sürecek" denen darbenin izlerini devletten ve toplumsal yaşamdan tamamen silen Erdoğan gibi devrimci, sivil bir liderin yönetiminde.

Bana Erdoğan'ın dindar kesimlere uygulanan ayrımcılıkla nasıl mücadele ettiğini, hangi sivil demokratik reformları gerçekleştirdiğini saydırmayacaksınız herhalde...

El insaf!

Ha yok "Ayrımcılığın sonlandırılması yetmez, ayrıcalık da olmalı" diyorlarsa, kusura bakmasınlar...

Zira demokrasinin kırmızı çizgisi, sınırı tam burada başlıyor.

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