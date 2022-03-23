Başkan Erdoğan imzaladı karar çıktı! AFAD çalışanlarına toplu ulaşım ücretsiz oldu

AFAD'ın taşra teşkilatlarındaki çalışanlar toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanmaya başlayacak. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilen, arama kurtarma hizmetlerinde gören alan resmi üniformalı, arama ve kurtarma teknisyeni, afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik personeli ile il afet ve acil durum arama ve kurtarma ekibi personeli, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 31/12/2023 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecekler.