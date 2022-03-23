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    • 23.03.2022 08:50
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    • 23.03.2022 08:50
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    Başkan Erdoğan imzaladı karar çıktı! AFAD çalışanlarına toplu ulaşım ücretsiz oldu

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre AFAD'ın taşra teşkilatlarında çalışanlara toplu ulaşım araçları ücretsiz oldu.

    O çalışanlara toplu taşıma ücretsiz oldu

    AFAD'ın taşra teşkilatlarındaki çalışanlar toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanmaya başlayacak. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

    2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilen, arama kurtarma hizmetlerinde gören alan resmi üniformalı, arama ve kurtarma teknisyeni, afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik personeli ile il afet ve acil durum arama ve kurtarma ekibi personeli, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 31/12/2023 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecekler.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan imzaladı karar çıktı! AFAD çalışanlarına toplu ulaşım ücretsiz oldu
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