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    • 23.03.2022 09:12
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    İstanbul merkezli 6 ilde hayali ihracat operasyonu! 32 milyonluk KDV vurgunu tespit edildi

    Son dakika haberine göre İstanbul merkezli 6 ilde hayali ihracata karıştıkları iddia edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 5 şirketin 290 ihracat işleminde enflasyon farkı ile devletten haksız olarak 32 milyon lira KDV iadesi aldığı tespit edildi.

    İstanbul merkezli 6 ilde hayali ihracat operasyonu!

    İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, hayali ihracat yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 14 şüpheliden 11'i yakalandı.

    Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, farklı ülkelere ihracat yapan 5 şirketin 290 işleminde rakamların gerçeğin çok üzerinde gösterildiği tespit edildi. Mevcut yöntemle devleti 32 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul merkezli 6 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 11'i yakalandı. İş yerleri ve evlerde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital malzeme ve belgeye de el konuldu.

    Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 3 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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    Haberler Güncel İstanbul merkezli 6 ilde hayali ihracat operasyonu! 32 milyonluk KDV vurgunu tespit edildi
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