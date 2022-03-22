Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere 'akılsız' diyen İlyas Salman'ın yargılanması başladı! İlk duruşmada kıvırdı: Hakaret etmedim

Ben muhalif biriyim ve bunu belli etmeye çalıştım. Kesinlikle halka hakaret etmedim. Hükümete oy veren halka yönelik eleştirel sözler söyledim. Beni burdan ceza vererek de, güle güle diyerek de yollayabilirsiniz ama ben eleştirel olmaya devam edeceğim. Çünkü güzelin güzeli vardır" dedi.