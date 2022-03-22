TYT AYT YDT sınavı ne zaman yapılacak? 2022 üniversite sınavı YKS tarihi değişti mi? ÖSYM 2022 sınav takvimi!

YKS Sınav Tarihleri Değişecek Mi?

Geride bıraktığımız iki yılda pandeminin pik yaptığı döneme gelen üniversite sınavı tarihlerinde değişiklik yapılmıştı. Bu yıl ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre üniversite sınavları 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların ertelenmesi veya tarihin değişmesi gibi bir gündem maddesi bulunmuyor.

Geçtiğimiz yıla kıyasla üniversite sınavında iki büyük değişiklik yapıldı. 120 soru sorulacak TYT oturumunda adayların sınav süresi 135 dakikadan 165 dakikaya çıkartıldı. Böylelikle oturuma katılacak öğrencilerin her soru için ortalama 82 saniye süresi bulunuyor.