TYT AYT YDT sınavı ne zaman yapılacak? 2022 üniversite sınavı YKS tarihi değişti mi? ÖSYM 2022 sınav takvimi!

YKS sınav tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. Sınava az bir zaman kala çalışmalarına son sürat devam eden öğrenciler sınav tarihinde değişiklik olup olmadığınımerak ediyor. Bu sene YÖK ve ÖSYM işbirliği ile baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Bu uygulama ile birlikte üniversite sınavında tercihler sonrasında boş kalan kontenjanların dolması bekleniyor. Peki, 2022 üniversite sınavı YKS tarihi değişti mi? TYT AYT YDT sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!
YKS Sınav Tarihleri Değişecek Mi?
Geride bıraktığımız iki yılda pandeminin pik yaptığı döneme gelen üniversite sınavı tarihlerinde değişiklik yapılmıştı. Bu yıl ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre üniversite sınavları 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların ertelenmesi veya tarihin değişmesi gibi bir gündem maddesi bulunmuyor.
Geçtiğimiz yıla kıyasla üniversite sınavında iki büyük değişiklik yapıldı. 120 soru sorulacak TYT oturumunda adayların sınav süresi 135 dakikadan 165 dakikaya çıkartıldı. Böylelikle oturuma katılacak öğrencilerin her soru için ortalama 82 saniye süresi bulunuyor.
2021 yılında TYT ve AYT sınav puanıyla öğrenci kabul eden üniversitelerin baraj uygulaması bulunuyordu. Ön lisans ve lisans programlarını tercih edebilmek için öğrencilerin 150 ve 180 baraj puanını aşmaları gerekiyordu. YÖK ve ÖSYM işbirliği ile baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Bu uygulama ile birlikte üniversite sınavında tercihler sonrasında boş kalan kontenjanların dolması bekleniyor.