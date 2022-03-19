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    • 19.03.2022 18:36
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    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den 28 Şubat İttifakı eleştirisi! O metne imza atılmaz

    Parti içindeki Atatürkçü isimleri tasfiye eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, diğer 5 ortağı ile birlikte imzaladıkları “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” mutabakat metni ile Atatürk ismine adeta savaş açtı. Birçok kesimden de eleştiri gelen skandal metni Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de eleştirdi. İnce metne ilişkin "Ben orada olsaydım 'Atatürk' yazmıyorsa o metne imza atmazdım." açıklamasında bulundu.

    AA
    İnce’den 28 Şubat İttifakı eleştirisi!

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti üyeleriyle Ümraniye'deki bir kafede bir araya geldi.

    "KİMSEYİ KIZDIRMAYALIM, ORTAYA KARIŞIK BİR METİN YAPALIM"


    Türkiye'de muhalefetin çözüm üretmediğini savunan İnce, "Oturuyorlar bir metin yazacaklar, mutabakat metni. 'Atatürk demeyelim şimdi birisi kızar. Laikliğe gerek yok zaten. İstanbul Sözleşmesi demeyelim. Nükleer enerji demeyelim. Bunları es geçelim. Başka ne es geçelim? Bir düşünelim bakalım. Mülteciler dersek Davutoğlu kızar. 13 sene ekonomiyi yönetti dersek Babacan kızar. Atatürk dersek Temel Bey kızar. Kimseyi kızdırmayalım, ortaya karışık bir metin yapalım.' Bu metin, bu mutabakat Türkiye'ye çözüm olamaz." şeklinde konuştu.

        O METNE İMZA ATILMAZ
        İnce, daha sonra Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek, sorularını yanıtladı.

        6 siyasi partinin imzaladığı mutabakata ilişkin soruya karşılık İnce, mutabakatın, partilerin tabanlarının değil genel başkanlarının görüşü olduğunu belirterek, "Ben orada olsaydım 'Atatürk' yazmıyorsa o metne imza atmazdım." diye konuştu.

        "BEN İHA'LARI, SİHA'LARI DESTEKLEYECEĞİM"
        İktidar olduklarında öncelikli sektörleri belirleyeceklerini vurgulayan İnce, "Öncelikli sektörlerimiz ne? Tarım, tarıma dayalı sanayi, tekstil... Savunma sanayisi örneğin başarılıyız bu konuda. Kim ne derse desin. Erdoğan'ın damadıymış beni ilgilendirmiyor. Ben İHA'ları, SİHA'ları destekleyeceğim. Ben böyle bakarım olaya." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den 28 Şubat İttifakı eleştirisi! O metne imza atılmaz
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