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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cemrenin havaya, suya, toprağa düşmesine rağmen karlı hava şartları malumdur. Kar yağışı bir yandan hayatın olağan akışını olumsuz etkilerken, önümüzdeki ayların verimli geçeceğini müjdelemektedir. Bu bahar bir başka güzellikte olacaktır.

Nevruz asırlar boyunca Türk coğrafyalarında birlik, dirlik, barış ve huzuru sembolize eden günün adıdır. Bolluk ve bereketin, dostluk ve kardeşliğin timsalidir. Nevruz bir diriliş adı, doğruluş atılımı, yeni bir güne yürüyüş adımıdır.

Doğudan batıya, kuzeyden güneye aynı inanç, aynı irade, aynı istekle bir araya gelen gönüller bu coğrafyayı vatan yapmış, sonsuza kadar var olacağımızı ispat etmiştir. Her şeyi birlikte paylaşan aziz millet, hiçbir şart altında bölücü emellere izin vermeyecektir.

Nevruz'u şiddete malzeme yapmak isteyenler zillete sözcülük yapmak isteyenlerdir. HDP'nin düzenlediği sözde Nevruz kutlamaları ağır tahriklere maruz kalmıştır. Korsan Nevruz programları düzenlenmiş, devlet ve millet karşıtları Türk'ün bahar bayramını gölgelemeye çalışmıştır. Kan içici vampirlere fırsat verilmeyecektir.

Nevruz büyük Türk milletinin hürriyet duygusunun kabararak taştığı kutlu Ergenekon ateşidir. Çok geniş bir coğrafyada varlık mücadelesi veren tüm soydaşlarımızın Nevruz bayramını kutluyorum. Kış mevsiminin ardından bahara kapı aralayan bu yeni günün barış ve kardeşliğin habercisi olmasını umuyorum.

ÇANAKKALE ZAFERİ

Çanakkale deyince akla gelen ilk husus kahramanlığın şanlı direnişi, imanın teknolojiye karşı zaferidir. 'Atatürksüz Çanakkale' diyenlere sesleniyorum; Yarbay Mustafa Kemal diğer kahramanlarımız gibi Çanakkale'nin her yerinde, her zerresindedir. Hiçbir kemiksiz, hiçbir densiz aziz Atatürk ve Çanakkale üzerinden yeni bir kutuplaşma sayfası açmaya yeltenmemelidir.

Çanakkale Türk milletinin namus kilididir. Mermilerin havada bir birine isabet ettiği Çanakkale, Türkiye'nin önsözüdür. Bizim kime çektiğimiz nettir. Bizim feyzimiz ana kaynağı da bellidir. Türkiye'yi kötüleme yarışına giren müfterilerinin soyunun nereye dayandığı meçhuldür.

18 Mart 2022'de hem Çanakkale Zaferi'ni andık hem de muazzam bir eserin açılışına şahitlik ettik. Böylece Asya ile Avrupa 6'ncı kez birbirine bağlanmıştır. Bu dev eser çok yoğun çalışmaların neticesinde 1 yıl evvel faaliyete geçirilmiştir. 9 ilimiz kesintimiz birbirine bağlanmıştır. 1915 Çanakkale Köprüsü bizim ulaştırma hedeflerimizi gerçekleştirecek büyük bir yatırım hamlesidir.