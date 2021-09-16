Alparslan Kuytul'un yeğeni olan FETÖ'nün "jandarma mahrem imamı" Hakan Kuytul'a hapis cezası

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ içerisinde "jandarma mahrem imamı" olarak faaliyet yürüttüğünü, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden aldığı talimatla askeri personelle görüştüğünü, aldığı himmetleri bir üst yöneticisine ilettiğini, sabit ve ankesörlü hatlardan farklı tarihlerde ardışık arandığını ve hakkında tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu belirtti.