SON DAKİKA: Alparslan Kuytul'un vakfı! İş adamından kan donduran sözler: 13 gün rehin tutuldu 7 milyon dolara serbest kaldı

"KENDİ AVUKATLARIMLA İRTİBATA GEÇMEMİ ENGELLEDİLER"

Ölüm tehditleri nedeniyle bir şey yapamadığını aktaran Sarısaçlı, "Serbest bıraktıktan sonra da beni bir saniye boş bırakmadılar. Avukatlarımla bağlantıya geçmemi engellediler ve onları azletmemi istediler. Kendi avukatlarını göndereceklerini söylediler. Adliye otoparkında bir araca bindirip nasıl ifade vermem gerektiğini anlattılar. Daha sonra kendilerinin göndereceği avukatla savcıya ifade vereceğimi söylediler. Savcının odasına girene kadar da yanımdan ayrılmadılar. Sonrasında ise kendilerinden görünmem için belirli günlerde vakfa gitmem konusunda talimat verdiler. Ayrıca Alparslan Kuytul, notere gidip malvarlığımla ilgili kendilerinin belirlediği kişiye satış vekaleti vermemi istedi. Tanımadığım bir kişiye vekaletname vermem sağlandı. Daha sonra bu işlemi iptal ettirdim" ifadelerini kullandı.