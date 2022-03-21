Başkan Erdoğan su faturalarında indirime gidilmesi için çağrı yapmıştı! Türkiye'de en pahalı su tarifesi İzmir'de!

Türkiye'de belediyelerin uyguladığı art arda su zamları kamuoyunun gündemine oturdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz aylarda enflasyonla mücadele kapsamında su faturalarında indirim çağrısı yapmış; su faturalarında yüzde 7 indirim talebinde bulunmuştu.
OCAK AYINDAN BU YANA YÜZDE 48 ZAM
CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yıldan bu yana uyguladığı yüzde 48 oranındaki zamla en pahalı su kullanımında İzmir'i zirveye taşıdı.
10 METREKÜPE KADAR 9.83 LİRA
Son olarak mart ayında suya yüzde 30 zam yapan CHP'li büyükşehir belediyesi, yeni tarifeye göre, 1 metreküp su ve atık su satış fiyatını konutta 10 metreküpe kadar 9,83, 11-20 metreküp arası 11,70, 21 metreküp ve üzeri kullanımlarda ise 21,89 olarak uyguluyor.