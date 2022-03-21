Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin FETÖ ile ilişkisi ortaya çıktı! Zelenskiy'nin yanı başındaki FETÖ'cü kim?



*12 Ekim 2019, Kiev - Volodimir Zelenskiy, Yunus Erdoğdu

UKRAYNA 15 TEMMUZ 2016'DAN BERİ OYALIYOR

Aydınlık'ın haberine göre 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden hemen sonra Türkiye, Ukrayna makamlarına FETÖ gerçeğini anlatarak ülkede faaliyet yürüten FETÖ kurumlarının kapatılması için girişimde bulunmuştu. Ancak Ukrayna'nın ilgili kurumları, Türkiye'nin uyarılarını, paylaştığı bilgileri ve sunduğu belgeleri, sistematik olarak görmezden geldi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti Kamu Meclisi'nde görev yapan Türkolog Karina Pavlyuçkova, FETÖ'nün Ukrayna'da en az 3 eğitim kurumu olduğunu belirtti. Meridyen okulu yönetiminin hiçbir şekilde gazetecilerle konuşmadığını ve haklarındaki iddiaları yanıtsız bıraktığını kaydeden Pavlyuçkova, "Okulların Poroşenko ve Zelenskiy hükümetleri döneminde yapılan anlaşmalarla açık olduğunu, hala çalıştıklarını görüyoruz" ifadesini kullandı.

Meridyen Okulları'yla ilgili Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Roman Greba, 2016 yılında bakanlığın terör tehdidi gibi güvenlik konularında yetkili olmadığını belirterek topu Ukrayna Güvenlik Servisi'ne (SBU) attı. Greba, "Ukrayna Güvenlik Servisi konuyu inceliyor. Eğer net bir yargı sürecini gerektirecek bir durum olursa, eğer bir sonuç alırsak elbette Ukrayna Eğitim Bakanlığı bu okulun iznini iptal edecektir" ifadelerini kullandı.