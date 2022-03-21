Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin FETÖ ile ilişkisi ortaya çıktı! Zelenskiy'nin yanı başındaki FETÖ'cü kim?

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, 15 Temmuz 2016'dan beri isim isim FETÖ kurumlarını ısrarla Ukrayna tarafına bildirdi. Ancak 2016'dan bu yana önce Poroşenko, daha sonra Zelenskiy yönetiminde, bu kurumlarla ilgili göstermelik birkaç açıklama dışında hiçbir somut adım atılmadı.
Ukrayna'da FETÖ kurumları hala serbestçe ve yoğun bir şekilde faaliyet yürütüyor. Bunların en başta gelenleri, Uluslararası Meridyen Okulları, Işık (Syaivo) Uluslararası Kültür Merkezi ve ukraynahaber.com internet sitesi...
*12 Ekim 2019, Kiev - Volodimir Zelenskiy, Yunus Erdoğdu
UKRAYNA 15 TEMMUZ 2016'DAN BERİ OYALIYOR
Aydınlık'ın haberine göre 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden hemen sonra Türkiye, Ukrayna makamlarına FETÖ gerçeğini anlatarak ülkede faaliyet yürüten FETÖ kurumlarının kapatılması için girişimde bulunmuştu. Ancak Ukrayna'nın ilgili kurumları, Türkiye'nin uyarılarını, paylaştığı bilgileri ve sunduğu belgeleri, sistematik olarak görmezden geldi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti Kamu Meclisi'nde görev yapan Türkolog Karina Pavlyuçkova, FETÖ'nün Ukrayna'da en az 3 eğitim kurumu olduğunu belirtti. Meridyen okulu yönetiminin hiçbir şekilde gazetecilerle konuşmadığını ve haklarındaki iddiaları yanıtsız bıraktığını kaydeden Pavlyuçkova, "Okulların Poroşenko ve Zelenskiy hükümetleri döneminde yapılan anlaşmalarla açık olduğunu, hala çalıştıklarını görüyoruz" ifadesini kullandı.
Meridyen Okulları'yla ilgili Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Roman Greba, 2016 yılında bakanlığın terör tehdidi gibi güvenlik konularında yetkili olmadığını belirterek topu Ukrayna Güvenlik Servisi'ne (SBU) attı. Greba, "Ukrayna Güvenlik Servisi konuyu inceliyor. Eğer net bir yargı sürecini gerektirecek bir durum olursa, eğer bir sonuç alırsak elbette Ukrayna Eğitim Bakanlığı bu okulun iznini iptal edecektir" ifadelerini kullandı.
*Ukrayna Dışişlerinin FETÖ ile ilgili genelgesi.
Darbe girişiminden 4 ay sonra Kasım 2016'da Ukrayna Güvenlik Servisi, Kırım Haber Ajansı'nın (QHA) bu konuyla ilgili sorusunu "Bu kuruluşların temsilcilerinin Ukrayna'da sosyal açıdan tehlikeli faaliyetlerine, Türkiye ve Ukrayna'da şiddet kullanımıyla anayasal düzeni değiştirme veya devlet yönetimini ele geçirme çağrıları içeren bilgileri yaymalarına işaret eden herhangi bir bilgi şu an için yok" diyerek yanıtladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 2018'de memurlarına gönderdiği bir genelgeyle Türkiye'nin adını verdiği FETÖ kurumlarından uzak durma "uyarısında" bulundu. Ancak aynı genelgede "yapılan incelemeler sonucunda söz konusu kuruluşların yasaları ihlal etmediği" ifadesine yer verildi. Bu kurumlar arasında şunlar sayıldı: Uluslararası Meridyen Okulu (Kiev), Ukrayna-Türkiye Kültür Merkezi Svet, Türkiye Sanayici ve İşverenler Konfederasyonu (Kiev), Çernomorski Lisesi (Odessa), Odessa Türk Kültür ve Öğrencileri Derneği (Odessa).