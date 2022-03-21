Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı “Burası Çok Önemli!” kitabı ikinci baskıya girdi

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak'ın kaleme aldığı, "Burası Çok Önemli! Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" isimli kitap yoğun ilgi gördü.
11 Mart Cuma günü tüm kitapçılarda satışa çıkan kitabın ilk baskısı kısa sürede tükendi. İkinci baskıya giren kitap okurdan tam not aldı.
ATO Congresium'da düzenlenen kitap fuarında "Burası Çok Önemli! Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" kitabı için Turkuvaz Kitap standının başında kuyruklar oluştu. Okurlar, kitabı almak için birbiriyle yarıştı. Stantta yer alan kitaplara depodan sürekli takviye yapıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, okurların kitap hakkındaki görüşleri ise şöyle: