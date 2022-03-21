Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı “Burası Çok Önemli!” kitabı ikinci baskıya girdi



Tolga Çetin: Ekonomide üzerine çok gidildiğini düşünüyorum. Tam bağımsızlık yerli ve milli Türkiye gündeminde olduğu için önemsedim kitabı.



Esra Demircioğlu: Albayrak'ın bakanlık döneminde neler yaşadığını, Türkiye'nin enerji ve ekonomideki tam bağımsız olma yolculuğunu nasıl anlattığını merak ediyorum. Bu yüzden kitabı alacağım.