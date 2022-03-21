24. dönem Ankara milletvekili Sinan Aygün CHP'yi bombaladı: Yolsuzluk arayan Kılıçdaroğlu Ankara'ya baksın

HEPSİ TEK TEK BELGELİ

Hangi yolsuzluğu ortaya çıkardınız?

Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasında 20 milyonluk yolsuzluğu ortaya çıkardım. Kılıçdaroğlu yolsuzluğu araştırmam için beni bizzat görevlendirmişti. Hatta görevlendirme için yazdığı kağıdı hâlâ saklıyorum. Kampanya için alınan ekipmanı inceledim. İncelemem sonucunda malzemelerin fiyatları şişirilmiş, bazıları gösterilmesine rağmen hiç alınmamış. Satın alınmalarla ilgili 20 milyona yakın yolsuzluk çıktı ortaya. Haluk Koç bu yolsuzluğu yakından biliyor. Çabam sonucunda bu paranın bir kısmı geri alındı. Hepsi tek tek belgeli. Zamanı gelince paylaşacağım.



ÇEVRESİNDEKİLER KILIÇDAROĞLU'NU DEVİRMEYE ÇALIŞIYOR

CHP'de klik bir yapı olduğunu söylüyorsunuz, bunu biraz açar mısınız?

10 Aralık Hareketi partiyi ele geçirdi maalesef. CHP'nin içinde Kılıçdaroğlu sonrası için hazırlanan benim bildiğim 6-7 tane aday var. Bunlar şimdiden hazırlanıyorlar. Kılıçdaroğlu'na hakaret edenlere, hatta küfür edenlere bakıyorum; şimdi sağına soluna sıralanmışlar genel başkanın. Aslında bu isimler Kılıçdaroğlu'nun altını oyuyorlar. Bana gelip "Kılıçdaroğlu'nu devirelim" diyenler bile oldu. Bence Kemal Bey dikkat etsin çevresine.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLSA BİLE MİLLET ONA OY VERİR Mİ?

Kılıçdaroğlu sizce Millet İttifakı'nın adayı olacak mı?

Kılıçdaroğlu aday olmayı çok istiyor. Aday olsa da bu millet ona oy verir mi? Muharrem İnce'nin bile aldığı oy ortada. İnce'nin aldığı oyu alamaz. Girdiği her seçimi kaybetmiş bir isim Kılıçdaroğlu. Bence aday olsa yine kaybeder.