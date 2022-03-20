AK Parti MYK Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Toplantıda iç siyasete ilişkin gelişmeler ve meclis çalışmaları da ele alınacak.

Meclis Başkanlığı'na sunulan Seçim Kanunu'nda değişiklik öngören teklif değerlendirilecek.

2023 seçim hazırlıklarına ilişkin çalışmaların toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

Ekonomideki gelişmeler ile terörle mücadele operasyonları da toplantıda gündeme gelmesi beklenen başlıklar arasında.





TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK GİRİŞİMLERİ

Rusya'nın Ukrayna saldırısı ve Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiği de ele alınacak.

Bölgede yaşanan gelişmeler değerlendirilecek. Türkiye'nin hem attığı hem de atacağı adımlar konuşulacak.



