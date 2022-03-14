

PKK ve HDP'liler tarafından tehdit edildiğini söyleyen Özcan, "Zaten bu PKK denen terör örgütü daha önce de '2 sefer ölüm listesine aldık' diye yayınladılar. Tabi bu tür adamların, faşist kafaların, etnik milliyetçilerin bu tür söylemlerinden cesaret alıp bize hakaret edip, tehdit eden ve iftirada bulunan insanlar da oldu. Ben bunlardan korktuğum için bu suç duyurusunda bulunmadım. Ben tarihe not düşmek için suç duyurusunda bulunuyorum. Yoksa ben bu bölücü zihniyetteki adamlardan korkmuyorum. Ben hiçbir kuldan korkmuyorum. Benim çizgim hep net. Biz bu bölücü zihniyettekilerden hakaret ve tehdit işitmek zorunda mıyız? Yeter artık yani insanın da bir sabrı var" açıklamasında bulundu.