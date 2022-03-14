HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Bolu Belediyesi'nin, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşan temizlik işçisi Mahire Yentür'ün işten çıkarıldığını iddia etti.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da düzenlediği basın toplantısında, HDP milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Ali Kenanoğlu, HDP'li yönetici Cesim Soylu ile gazeteciler Kemal Özkiraz, Veli Saçılık ve Hilal Nesrin hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'suçu ve suçluyu övme', 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve tehdit' suçlamalarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
CHP İLE HDP İTTİFAKINI BÖYLE ANLATTI
Tanju Özcan, gazetecilere okuduğu suç duyurusu metninde şu ifadelere yer verdi: