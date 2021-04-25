Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 2 belediye meclis üyesi hakkındaki 25 milyon lira rüşvet istedikleri iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.
RÜŞVETİN SES KAYDININ DÖKÜMÜ YAYINLADI
Sinan Aygün; bir özel televizyon kanalında 25 milyonluk rüşvet skandalına ilişkin ses kaydının dökümünü yayınladı. Sinan Aygün, Sinan Aygün'ün kızı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sibel Aygün ve CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Haydar Demir'in, Sinan Aygün'ün ofisinde ve araçta yapılan görüşmelerin ses kaydı dökümünde, Mansur Yavaş'ın rüşvetten haberinin olduğu açıkça görülüyor.
DEMİR: "MANSUR BEYLE BİRAZ EVVEL KONUŞTUK"
13 Aralık 2019 saat:19:56'da Sinan Aygün'ün, aynı araçta bulunan Sibel Aygün ve Haydar Demir'le araç telefonuyla yaptığı görüşme şöyle:
Sinan Aygün: Peki ne gerek vardı bunlara abicim yok 25 ver yok 5 ver yok 3 ver yani yazık değil mi abi ya birbirimizi gerdik bu kadar 10 gündür 15 gündür ya, ne diyor Mansur Bey şimdi.
Haydar Demir: Mansur beyle biraz evvel konuştuk. Sonra konuşalım Başkanım ben ablama söylerim.
AYGÜN: "BU BANT BENİM EN BÜYÜK İSPATIM"
Eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, Mansur Yavaş ile CHP'li 2 belediye meclis üyesi hakkındaki 25 milyon lira rüşvet istedikleri iddiasına ilişkin ses kaydının çözümünün yapıldığını söyledi. Aygün, bir özel televizyonda yaptığı açıklamada; "Bant var. O bantı savcılığa teslim ettim. Orada ne olduğu çok güzel anlatılıyor. Savcılıktan kriminale gitti, savcılıkta çözüldü. Bu bant benim ispatım. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi iki kişinin nasıl geldiği anlaşılacak?" ifadelerini kullandı.
İŞTE O İKİ GÖRÜŞME
Sinan Aygün, Sinan Aygün'ün kızı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sibel Aygün ve CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Haydar Demir'in, ofiste ve araçta yaptıkları iki görüşmenin dökümü şöyle:
OFİS DEŞİFRE ( 13 Aralık 2019 Saat: 17.47)
SİNAN AYGÜN: Alo, alo
HAYDAR DEMİR: Efendim Abi
SİNAN AYGÜN: Haydar Abi ben Sinan Aygün nasılsın
HAYDAR DEMİR: Buyurun Başkanım
SİNAN AYGÜN: Ya şimdi abi biz dilekçeleri aşağıya verdik. Özel kaleme verdik. Özel kalemden gelmiştir. İki yere birden yani buna dava açmazsanız şöyle olur böyle olur diye sende en son bir gelişme var mı?
HAYDAR DEMİR: Başkanım ben size dönüş yapacağım kapatın siz.
SİNAN AYGÜN: Tamam peki bekliyorum abi görüşürüz.
Saat: 18.14 Kardeş telefon bekliyorum (Mesaj)
ARABA TELEFON GÖRÜŞME DEŞİFRE (13 Aralık 2019 SAAT 19.56)
SİBEL AYGÜN: İstinafa gitmiş bu bir.
SİNAN AYGÜN: Gitmiş mi?
SİBEL AYGÜN: Evet, Haydar Bey yanımda iki
SİNAN AYGÜN: Ver bakıyım bir
SİBEL AYGÜN: Tamam
HAYDAR DEMİR: Efendim Başkanım
SİNAN AYGÜN: Haydar Abi ne yapıyorsun ya, seni de çok yoruyorum kusura bakma ne olursun ya hakkını helal et.
HAYDAR DEMİR: Olur mu öyle şey Başkanım.
SİNAN AYGÜN: Ne oldu şimdi, ne oldu şimdi?
HAYDAR DEMİR: Gitti istinafa gitti Başkanım.
SİNAN AYGÜN: Peki ne gerek vardı bunlara abicim yok 25 ver yok 5 ver yok 3 ver yani yazık değil mi abi ya birbirimizi gerdik bu kadar 10 gündür 15 gündür ya, ne diyor Mansur Bey şimdi.
HAYDAR DEMİR: Mansur beyle biraz evvel konuştuk.
Sonra konuşalım Başkanım ben ablama söylerim.
SİNAN AYGÜN: Ya merak ettim de o yüzden soruyorum eve gidiyorum da gitti mi istinafa
HAYDAR DEMİR: Sıkıntı yok gitti gitti
SİNAN AYGÜN: İyi peki o zaman hadi görüşürüz.
HAYDAR DEMİR: Görüşürüz saygılar
SİNAN AYGÜN: Sağol, sağol..