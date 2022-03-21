Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.03.2022 08:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.03.2022 08:04
    ABONE OL

    21 Mart hava durumu: İstanbul'da kar yağışı var mı? Meteoroloji'den buzlanma don ve kuvvetli yağış uyarısı

    Megakent İstanbul kuvvetli kar yağışlarının yaşandığı bir haftayı geride bıraktı. Peki yeni haftada İstanbul'da kar yağışı görülecek mi? Meteoroloji'den yayınlanan son dakika hava durumu tahmininde birçok ilimiz için buzlanma, don, çığ ve kuvvetli kar yağışı alarmı verildi. Vatandaşların "olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği" belirtildi. Bugün hangi illerimizde yağış var? Kar yağışı İstanbul'u terk etti mi? İşte Meteoroloji'den gelen son verilere göre İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde hava durumu tahmini.

    İstanbul’da kar yağışı var mı?

    Meteoroloji'den yayınlanan son dakika hava durumu tahmininde birçok ilimiz için buzlanma, don, çığ ve kuvvetli kar yağışı alarmı verildi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Batı Karadeniz, Orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Konya, Ankara, Kırşehir, Sivas, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı, ancak Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, (Edirne çevreleri ile Balıkesir'in güneyi hariç) hafif olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 8°C

        Çok bulutlu, hafif yağmurlu

        İSTANBUL °C, 7°C

        Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

        KIRKLARELİ °C, 7°C

        Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif karlakarışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

        KOCAELİ °C, 7°C

        Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 3°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ °C, 11°C

        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 11°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 9°C

        Parçalı ve az bulutlu



        AKDENİZ

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkisinin aralıklarla hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ADANA °C, 15°C

        Parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 15°C

        Parçalı bulutlu

        HATAY °C, 12°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 5°C

        Parçalı ve çok bulutlu

            İÇ ANADOLU

            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas ve Kırşehir çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Konya, gece saatlerinde Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            ANKARA °C, 3°C

            Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 1°C

            Parçalı, zamanla çok bulutlu

            KAYSERİ °C, 1°C

            Parçalı bulutlu

            KONYA °C, 3°C

            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklarla hafif kar yağışlı

            BATI KARADENİZ

            Çok bulutlu, sabah saatlerinde Kastamonu çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            BOLU °C, 1°C

            Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

            DÜZCE °C, 5°C

            Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

            KASTAMONU °C, 2°C

            Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

            ZONGULDAK °C, 6°C

            Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            RİZE °C, 6°C

            Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            SAMSUN °C, 6°C

            Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

            TOKAT °C, 3°C

            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            TRABZON °C, 6°C

            Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            DOĞU ANADOLU

            Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ERZURUM °C, 1°C

            Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

            KARS °C, -3°C

            Çok bulutlu ve kar yağışlı

            MALATYA °C, 6°C

            Parçalı bulutlu

            VAN °C, 2°C

            Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 8°C

            Parçalı bulutlu

            GAZİANTEP °C, 8°C

            Parçalı ve az bulutlu

            SİİRT °C, 7°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 9°C

            Parçalı ve az bulutlu

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            14 milyona nisan kazancı
            Haberler Güncel 21 Mart hava durumu: İstanbul'da kar yağışı var mı? Meteoroloji'den buzlanma don ve kuvvetli yağış uyarısı
                SON DAKİKA