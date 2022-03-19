CHP'li Bakırköy Belediyesi'nden uluslararası fuara baskın! Büyük tepki var...

Fuarın organizatör firması Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, fuara zabıtaların baskın gerçekleştirdiğini öne sürerek, "Sadece bizi değil, bütün ülkeyi utandırıyorsunuz, yapmayın. Yerli ve yabancı katılımcılarla karşı karşıya gelmenizin nedeni Türkiye'de değil, dünyada böyle bir uygulamanın olmaması." ifadelerini kullandı.

"YABANCI ZİYARETÇİLERİ RENCİDE EDEN, RAHATSIZ EDEN BU YAKLAŞIMI EN ŞİDDETLE KINIYORUZ"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ihracatını savaş şartlarına rağmen geliştirmeye çalıştığı bu dönemde, yabancıları bin bir güçlükle fuarlarımıza getirdiğimiz dönemde özellikle yabancı ziyaretçileri rencide eden, rahatsız eden bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.