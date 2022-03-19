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    • 19.03.2022 19:02
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    CHP'li Bakırköy Belediyesi'nden uluslararası fuara baskın! Büyük tepki var...

    CHP'li Bakırköy Belediyesi tepki çeken uygulamalarına devam ediyor. CHP'li Bülent Kerimoğlu yönetimindeki Bakırköy Belediyesi'ne bağlı zabıtalar İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen Avrupa’nın en büyük mobilya fuarına yaptığı baskının benzerini bu kez İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Makine Fuarı’nda gerçekleştirdi. Fuarın organizatörlüğünü yapan Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, zabıtalara “Burası semt pazarı mı?” diyerek tepki gösterdi. Zabıtaları polis zanneden yabancı katılımcılar ve fuara konuşmacı olarak katılan ticaret grup başkanları ise baskın sonrası fuarı terk etti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin ihracatını savaş şartlarına rağmen geliştirmeye çalıştığı bu dönemde, yabancıları bin bir güçlükle fuarlarımıza getirdiğimiz dönemde özellikle yabancı ziyaretçileri rencide eden, rahatsız eden bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

    CHP’li belediyeden uluslararası fuara baskın!

    CHP'li Bülent Kerimoğlu yönetiminde Bakırköy Belediyesi İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen Avrupa'nın en büyük mobilya fuarına yaptığı baskının benzerini bu kez İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Makine Fuarı'nda gerçekleştirdi.

    Belediye zabıtalarının, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ne (İDTM) bağlı İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Makine Fuarı'nda, firmaların levha boylarını ölçümü, tabela vergisi için teftiş yapmak istemesi nedeniyle gerginlik meydana geldi.

    Fuarın organizatör firması Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, fuara zabıtaların baskın gerçekleştirdiğini öne sürerek, "Sadece bizi değil, bütün ülkeyi utandırıyorsunuz, yapmayın. Yerli ve yabancı katılımcılarla karşı karşıya gelmenizin nedeni Türkiye'de değil, dünyada böyle bir uygulamanın olmaması." ifadelerini kullandı.

    "YABANCI ZİYARETÇİLERİ RENCİDE EDEN, RAHATSIZ EDEN BU YAKLAŞIMI EN ŞİDDETLE KINIYORUZ"
    İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ihracatını savaş şartlarına rağmen geliştirmeye çalıştığı bu dönemde, yabancıları bin bir güçlükle fuarlarımıza getirdiğimiz dönemde özellikle yabancı ziyaretçileri rencide eden, rahatsız eden bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Dünyanın hiçbir ülkesinde fuar merkezlerine bu şekilde üniformalı ekiplerle adeta baskın yapılmasının düşünülemeyeceğini belirten Avdagiç, "Ne Türkiye'de ne dünyada da böyle bir uygulama bugüne kadar yaşanmamıştır. Bu tutumu şiddetle kınıyoruz, önlemek için tüm gayreti göstereceğimizi duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

        "BURASI SEMT PAZARI DEĞİL"
        Fuara katılan yerli firma sahiplerinden birisi "Burası semt pazarı değil, yüzlerce ziyaretçinin bulunduğu uluslararası bir fuar alanı." diyerek tepkisini gösterdi.

        Türkiye'ye ticaret için gelen yabancı alıcılar ise olanları şaşkınlıkla izledi.

        YABANCI ZİYARETÇİLER: "BU TÜR BİR UYGULAMAYLA İLK DEFA KARŞILAŞTIK"
        Fuara katılan yabancı ziyaretçiler, bu tür bir uygulamayla ilk defa karşılaştıklarını belirterek, "Muhtemelen bir fuarda olabilecek en kötü şey bu olsa gerek, çünkü burada iş yapılıyor. Burada asılı olan tabelaların vergisi için gelmelerine şaşırdım." ifadelerini kullandı.

        Bu arada, söz konusu gerginlik nedeniyle fuarın resmi açılışı da yapılamadı.

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        Haberler Güncel CHP'li Bakırköy Belediyesi'nden uluslararası fuara baskın! Büyük tepki var...
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