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    • 16.03.2022 11:47
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    • 16.03.2022 11:57
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    İmamoğlu yandaşı Soner Yalçın’dan CHP ve Kılıçdaroğlu'na 6’lı masa çıkışı: ‘Atatürk yazın’ diyecek kimse kalmadı mı koca partide?

    CHP liderliğinde bir araya gelip 6'lı masa kuran partilerin imzaladığı ortak mutabakat metninde Atatürk'ün adının sililnmesi çabaları tepki çekmişti. Gazeteci Nihat Genç, 'Bu bildiri FETÖ bildirisidir. Cumhuriyet'i kuran parti ihanet belgesine imza atıyor" diyerek CHP'yi bombalamıştı. Son olarak İmamoğlu'na yakın tutumuyla bilinen Sözcü yazarı Soner Yalçın, CHP liderliğinde bir araya gelip 6'lı masa kuran partilerin imzaladığı ortak mutabakat metnini eleştirdi. Yalçın, "Nerede Atatürkçüler? Annem gibi “Atatürk yazın” diyecek kimse kalmadı mı koca partide?" diye sordu.

    ‘Atatürk yazın’ diyecek kimse kalmadı mı koca partide?

    Millet İttifakı'nın imzaladığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakatı tepkileri de beraberinde getirdi. "Yarının Türkiyesi" sloganıyla tanıtılan 44 sayfalık metinde yer alan maddelerin eski Türkiye'ye dönüş hasreti içermesi dikkatlerden kaçmazken söz konusu mutabakat birçok kesim tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu.

    CHP liderliğinde 6 partinin imzaladığı "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metninde yer alan ve almayan ifadeler tartışma konusu olmuş, ancak muhalif ve Atatürkçü yazarlar sessizliğe gömülmüştü. Sözde Atatürkçü Sözcü gazetesinden ise bugüne kadar dikkat çeken bir eleştiri duyulmadı. Uzun zamanın ardından Sözcü yazarı Soner Yalçın'dan metne itiraz geldi.


    'ATATÜRK YAZIN' DİYECEK KİMSE KALMADI MI KOCA PARTİDE?
    Soner Yalçın'ın yazısının satır başları şöyle:

    "(…) Evet, Kemalizm ile sosyalizm arasında aşılmaz duvarlar yoktu. Zorlu misyonları benzerdi: Her ikisi de, tam bağımsızlık diyordu. Her ikisi de feodalizmi tasfiye edip, toplumu ileriye taşıyacak devrim diyordu. Halkçılık diyordu. Cahil ve fakir bırakılmış köylüye "milletin efendisi" diyordu. Kapitalist olmayan yoldan kalkınma diyordu. Adil bölüşüm diyordu. Her iki programın amacı, devlet, eşraf tarafından asırlarca gadre uğramış, hor görülmüş, güvenini kaybetmiş milleti/ulusu ayağa kaldırmaktı…

    Gelelim bugüne: Çoğu Marksist, Atatürk ile uzlaşırken CHP'nin bugün takip ettiği siyasal çizginin hali nedir? Kemalizm sadece kağıt üzerinde kalan "kenar süsü" müdür? Altı muhalefet partisinin imzaladığı Bilkent Deklarasyonu/(Marks'tan mülhem) "Bilkent Programı Eleştirisi" niye yapılmıyor? Program/teori tartışılmadan kurtuluş mümkün mü? Bırakın teoriyi, CHP imzaladığı deklarasyona Atatürk adını bile koydurmaktan niçin çekiniyor?

    Marksistler dün, Anadolu'ya ve sorunlarına vakıf olamamış CHP'nin bürokratik elitizminin zihinsel tembelliğine darbe vurup, partiyi halkçı kimliğine tekrar kavuşturmuştur. Atatürk'ü savunmak bugün yine sadece Marksistlere mi kaldı?

    Bugün CHP'nin sağa savruluşu "Erdoğan gitsin de ne olursa olsun" pragmatizme niçin yenik düşürülüyor? Nerede Atatürkçüler? Annem gibi "Atatürk yazın" diyecek kimse kalmadı mı koca partide?"

        NİHAT GENÇ BOMBALADI: SİZ .ÖTÜNÜZÜ KALDIRANA KADAR…
        Soner Yalçın'ın yazısının ardından yazar Nihat Genç sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Bugüne değin süren sessizliği eleştiren Genç şu ifadeleri kullandı:

        "S. Yalçın (nihayet) 'mutabakatta niye Atatürk yok' dedi, uyan da balığa gidelim, ayrıca soruyu Sözcü'ye de sor ve sorun sadece Atatürk değil, Cumhuriyet'in ilgası ve etnik bölünme, siz, bir zahmet .ötünüzü kaldırana kadar, düşman muhalefeti çoktan ele geçirdi!

        Ve, sert çıkışımızı gören bazı arkadaşlar da süt dökmüş kedi gibi mahçupca telefon edip, 'Nihat ama ben bir yazı yazmıştım' diye kekeliyor, sorun, bir-iki yazı değil, göğsünü germek, kale gibi durmak, bir numunelik yazıyla bu ihanetin altından kalkamazsınız!

        NİHAT GENÇ: "CHP ÜLKEYE İHANET ETTİ, DAVUTOĞLU'NA DON LASTİĞİ OLDU"
        Gazeteci Nihat Genç, 28 Şubat ittifakına ve destekçilerine sert sözlerle yüklenirken bu bildirinin bir FETÖ bildirisi olduğuna dikkat çekmişti.

        İttifakın başını çeken ve bildiride imzası bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ihanete ortak olduğunu belirten Nihat Genç, durumu 'tarihi an' olarak niteledi.

        "HAYIR DİYOR MUSUNUZ, DEMİYOR MUSUNUZ?"
        Her fırsatta demokrasi havariliğine soyunan, bağımsız gazetecilkten dem vurup yandaşlıklarını kalemlerine sirayet eden İsmai Saymaz ve Barış Terkoğlu gibi gazetecileri de hedef tahtasına oturtan Genç, "Bu bildiriye karşı hayır diyor musunuz, demiyor musunuz? Bu bildiri Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan vasıtasıyla oluşturulmuş bir FETÖ bildirisidir, PKK bildirisidir" ifadelerini kullandı.

        "BUNLAR NATO SEVDALISI GÜÇLER! MERAL AKŞENER..."
        'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakatındaki skandalları irdeleyen Nihat Genç, "Türk milleti yok, egemenliği yok, Atatürk yok, Cumhuriyet yok... Hepsi kaldırılacakmış dar kalıplıymış. Meral Akşener'in parti programını kim yazdıysa bunu da yazan aynı güçtür. Bunlar NATO sevdalısı güçlerdir. Bunların amacı ülkenin birlik ve beraberliğini kaşıma, hem tarikatları hortlatma, inanç sömürüsü hem de federasyon kurma" şeklinde konuştu.

        "CHP BU ÜLKEYE İHANET ETMİŞTİR"
        44 sayfalık metnin alenen Türk milletine ihanet olduğunu vurgulayan ve metne alkış tutan Halk TV yazarları, Sözcü yazarları, İsmail Saymaz gibi isimlerin FETÖ'nün PKK'nın alengirli işlerinde NATO'nun tertibinde oyuncak olduğunu söyleyen Genç, "CHP bu ülkeye ihanet etmiştir. Buna da destek veren hiçbir yazarı da unutmayacağım. O belgeye imza atanların hepsi ihanetin içindedir ve affetmeyeceğim" dedi.

        Gazeteci Nihat Genç'ten 28 Şubat İttifakı ve destekçilerine sert tepki

        İşte Genç'in metne imza atanlara ve destekleyenlere karşı söylediği o sözler:

        Bu tarihi bir andır. Cumhuriyet'i kuran bir parti ihanet belgesine imza atıyor. Halk TV'ye çıkan arkadaşlar İsmai Saymaz'lar, Barış'lar, Cumhuriyet Gazetesi yazarları, Sözcü Gazetesi ve STK'lara karşı bir resetleme ilan ediyorum.

        Bu bildiriye karşı hayır diyor musunuz, demiyor musunuz? Bu bildiri Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan vasıtasıyla oluşturulmuş bir FETÖ bildirisidir, PKK bildirisidir.

        Türk milleti yok, egemenliği yok, Atatürk yok, Cumhuriyet yok... Hepsi kaldırılacakmış dar kalıplıymış.

        Meral Akşener'in parti programını kim yazdıysa bunu da yazan aynı güçtür. Bunlar NATO sevdalısı güçlerdir. Bunların amacı ülkenin birlik ve beraberliğini kaşıma, hem tarikatları hortlatma, inanç sömürüsü hem de federasyon kurma.

        Recep Tayyip Erdoğan gidecekmiş de Ahmet Davutoğlu gelecekmiş. Siz daha olayın farkında değilsiniz. Daha okuduğunuzu anlayamıyorsunuz.

        Kasten Türk milletine bir ihanet var. Cumhuriyet'i kaldıracağız diyorlar. Fakat kimse bir şey demiyor. Bu metni alkışlayan Halk TV yazarları, İsmail Saymaz, alkışlayan Sözcü yazarları, FETÖ'nün PKK'nın alengirli işlerinde NATO'nun tertibinde oyuncak olmuşsunuz.

        Bu ülkeye kastedenleri unutmam. CHP bu ülkeye ihanet etmiştir. Buna da destek veren hiçbir yazarı da unutmayacağım. O belgeye imza atanların hepsi ihanetin içindedir ve affetmeyeceğim.

        Cumhuriyet'i lav ediyoruz, Atatürk'ü, Türk milletini, Türk egemenliğini lav ediyoruz diyen bildiriye imza attınız ş...sizler. Bunu her zaman söyleyeceğim. Ölürken de vasiyet edeceğim. Çocuğum, arkadaşım, bunları affetmeyeceksiniz.

        Bunlar Ahmet Davutoğlu'nun uçkuruna don lastiği oluyorlar. Biz anayasayı kimseye çiğnetmeyiz.

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        Haberler Güncel İmamoğlu yandaşı Soner Yalçın’dan CHP ve Kılıçdaroğlu'na 6’lı masa çıkışı: ‘Atatürk yazın’ diyecek kimse kalmadı mı koca partide?
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