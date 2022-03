İmamoğlu yandaşı Soner Yalçın’dan CHP ve Kılıçdaroğlu'na 6’lı masa çıkışı: ‘Atatürk yazın’ diyecek kimse kalmadı mı koca partide?

'ATATÜRK YAZIN' DİYECEK KİMSE KALMADI MI KOCA PARTİDE?

Soner Yalçın'ın yazısının satır başları şöyle:

"(…) Evet, Kemalizm ile sosyalizm arasında aşılmaz duvarlar yoktu. Zorlu misyonları benzerdi: Her ikisi de, tam bağımsızlık diyordu. Her ikisi de feodalizmi tasfiye edip, toplumu ileriye taşıyacak devrim diyordu. Halkçılık diyordu. Cahil ve fakir bırakılmış köylüye "milletin efendisi" diyordu. Kapitalist olmayan yoldan kalkınma diyordu. Adil bölüşüm diyordu. Her iki programın amacı, devlet, eşraf tarafından asırlarca gadre uğramış, hor görülmüş, güvenini kaybetmiş milleti/ulusu ayağa kaldırmaktı…