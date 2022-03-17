CHP'li İBB'den İETT'de can güvenliğini hiçe sayan skandal uygulama: Ağır hasarlı otobüsleri kullanan şoförlere ekstra 750 TL

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu aracın özelliği ne biliyor musunuz? Arızalı olduğu için bu aracı kullanma "cesareti" olan şoföre 750 ₺ ekstra para ödenen araç. Ya patlayan fren sonucu yol kenarındaki direk bu aracı durduramasaydı? Ya araç içinde bir vatandaşımız çarpmanın şiddetiyle hayatını kaybetseydi? İETT "ileri derece" arızalı 55 aracı kullanması için 750 TL ilave ücret karşılığı 55 şoförü ikna etmiştir. Adeta ölüm saçan bu uygulama ilk vukuatını ortaya çıkarmıştır. İBB'yi 'acilen' bu uygulamayı sonlandırmaya çağırıyorum..!" ifadelerini kullandı.



