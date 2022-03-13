İstanbul'da kar fırtınası! Araçlar yollarda kaldı: İETT otobüsü gidebilsin diye yolcular zıpladı

Otobüs sürücüsü Yücel Ünlü, "Araç buzlanmadan dolayı kaydı. Kontrolsüz bir şekilde duvara vurdu. Otobüsün içerisinde iki kişi vardı. Onlar da herhangi bir sıkıntı yok. Sadece otobüsün ön camı kırıldı" dedi.