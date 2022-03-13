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    • Güncel
    • 13.03.2022 10:26
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    • 13.03.2022 10:36
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    İstanbul'da kar fırtınası! Araçlar yollarda kaldı: İETT otobüsü gidebilsin diye yolcular zıpladı

    İstanbul'da etkili olan Aybar kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Tuzlanmayan yollardaki buzlar nedeniyle araçlar gitmekte güçlük çekiyor ve kazalara neden oluyor. Elbette İETT otobüsleri de yollarda kalıyor. İşte İstanbul yollarındaki kar manzaraları....

    İstanbul yollarında bilindik manzaralar

    İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç ve İETT otobüsü gitmekte zorluk yaşadı. İşte İstanbıul trafiğini kilitleyen araçlar...

    YOLCULAR İETT OTOBÜSÜNÜN İÇİNDE ZIPLADI
    Ümraniye'de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT aracında bulunan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.

    Vatandaşlar, araçlarını bırakarak toplu taşımaya yöneldi. Ümraniye'de yoğun kar yağışı ile birlikte seyir halinde olan ve içerisinde yolcu bulunan bir İETT aracı da yolda kaldı. Aracın içerisinde zıplayarak hareket etmesini sağlamak isteyen yolcuların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Ümraniye'de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT aracında bulunan yolcular ise otobüs içerisinde zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        İETT OTOBÜSÜ BUZLANAN YOLDA KAZA YAPTI
        Ümraniye'de buzlanan sokakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, önce park halindeki otomobile, daha sonra da aydınlatma direğine çaparak kaza yaptı.

        Kaza anı cep telefon kamerası ile kaydedildi.

        Kaza, Parseller Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Yücel Ünlü'nün kullandığı İETT otobüsü, sokak içerisindeki buzlama nedeniyle kayarak önce park halindeki otomobile, daha sonra da aydınlatma direğine çarptı.

            Kazada, otobüsün sürücüsü ve otobüste bulunan 2 yolcu yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olayın yaşandığı sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

            Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yolcuları tedbir amaçlı kontrolden geçirirken, polis ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri ise, otobüsün kaydığı yerde tuzlama yaptı. Sokakta yan dönerek yolu kapatan İETT otobüsü, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

            Otobüs sürücüsü Yücel Ünlü, "Araç buzlanmadan dolayı kaydı. Kontrolsüz bir şekilde duvara vurdu. Otobüsün içerisinde iki kişi vardı. Onlar da herhangi bir sıkıntı yok. Sadece otobüsün ön camı kırıldı" dedi.

                Kazayı gören Ahmet Hakan Doğan, "Otobüs sokağın başından aşağı doğru ilerliyordu. Yolda buzlanmadan dolayı ilerlerken, otobüsün tekerleri kitlendi. Otobüs kaymaya başladı. Ben de o sırada cep telefonun kamerasıyla kayıt ettim. Otobüsün içerisinde herhangi bir vatandaş yoktu. Otobüs önce park halindeki otomobile çarptı. Daha sonra da aydınlatma direğine çarparak durdu. Otobüsün ön camında hasar oluştu" şeklinde konuştu.

                KAZA ANI KAMERADA
                İETT otobüsünün sokakta kayarak yaptığı kaza bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, İETT otobüsü sokak üzerinde kayarak önce bir otomobile çarpıyor. Kaymaya devam eden İETT otobüsü aydınlatma direğine çarparak duruyor.

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