İstanbul'da kar fırtınası! Araçlar yollarda kaldı: İETT otobüsü gidebilsin diye yolcular zıpladı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç ve İETT otobüsü gitmekte zorluk yaşadı. İşte İstanbıul trafiğini kilitleyen araçlar...
YOLCULAR İETT OTOBÜSÜNÜN İÇİNDE ZIPLADI
Ümraniye'de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT aracında bulunan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.