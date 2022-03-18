İstanbul'da bugün moto kurye yasağı gelecek mi? İstanbul 19 - 20 Mart haftasonu motosiklet, moto kurye yasağı var mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika!

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde, yarın Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının yarın iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.