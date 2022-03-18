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    • 18.03.2022 13:09
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    • 18.03.2022 13:09
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    İstanbul'da bugün moto kurye yasağı gelecek mi? İstanbul 19 - 20 Mart haftasonu motosiklet, moto kurye yasağı var mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika!

    İstanbul'a kar yeniden geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni tedbirleri duyurdu ve bugün okullar tatil edildi. Şimdi gözler motokuryelere ve motosiklet yasaklarına çevrildi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yoğun kar yağışı görülmüştü ve motosiklet kullanımı, moto kuryelerin çalışması yasaklanmıştı. İstanbul'da bugünden itibaren yeni bir soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Hafta sonu da etkisini gösterecek yağış sonrası yeni tedbirler alınacak mı merak ediliyor. Peki, İstanbul'da bugün motokurye yasağı gelecek mi? İstanbul 19 - 20 Mart haftasonu motosiklet, motokurye yasağı var mı? İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika açıklamalar!

    takvim.com.tr
    İstanbul’da bugün moto kurye yasağı gelecek mi?

    İstanbul'da etkisini gösteren yeni soğuk hava dalgası nedeniyle bir dizi tedbirler alınmaya başlandı. Hava sıcaklıklarının yarın iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'da bugün motokurye yasağı gelecek mi? İstanbul 19 - 20 Mart haftasonu motosiklet, motokurye yasağı var mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika açıklamalar...

    İstanbul'da hafta sonu motosiklet ve moto kurye yasağı var mı?

    İstanbul'da kar yağışlarının durumuna göre motosiklet ve moto kurye yasakları yeninden devreye girebilir. Kar yağışları hafif kalması durumunda moto kurye yasağının İstanbul'da uygulanması beklenmiyor.

    Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde, yarın Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

    Hava sıcaklıklarının yarın iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgârın; Marmara, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        OKULLAR TATİL EDİLDİ

        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okulların tatil edildiğini duyurdu.

        İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

        İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağmaya başladı. Meteorolojinin açıklamasının ardından beklenen kar yağışı başladı. İstanbul'un bazı gölgelerinde kar aralıklarla etkisini gösteriyor.

        İSTANBUL'DA KAR KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Meteoroloji'nin son Hava Durumu raporuna göre İstanbul'da bugün, yarın ve pazar günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek. İstanbul'da salı günü yağış beklenmiyor.
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        Haberler Güncel İstanbul'da bugün moto kurye yasağı gelecek mi? İstanbul 19 - 20 Mart haftasonu motosiklet, moto kurye yasağı var mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika!
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