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    • 18.03.2022 09:24
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    Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü: 1915 Çanakkale Köprüsü! 'Karşıyız lobisine karşı eser siyaeti'

    Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü için bugün beklenen gün. Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'yle birlikte bir kez daha "karşıyız" lobisi gündemde. Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, "Karşıyız' lobisi... 'Eser' siyaseti" başlığıyla yazdığı yazısında geçmiş yıllarda Vatan Caddesi'ne o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ne karşı olanları tek tek yazdı. Adnan Menderes'e Süleyman Demirel'e yapılanları hatırlattı. İşte Yavuz Donat'ın o yazısı...

    Çanakkale Köprüsü’ne karşı lobi devrede

    Gözün aydın Türkiyem... Müjdeler olsun... "Dünyanın en uzun asma köprüsü" bugün, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde açılıyor... Büyük eser... Ne kadar gurur duysak yeridir.

    Ama... Ne kadar acıdır ki... Bizde, "eserlere karşı çıkmak, engellemeye çalışmak" bir âdettir... Gelenektir... Türk siyasetinin çocukluk hastalığıdır.

    Dün... "Köprülere... Barajlara... Otoyollara" muhalefet etmek, "siyaset" sanılıyordu.

    Aradan yıllar geçti... "Karşıyım karşı, her şeye karşı" lobisi, hiç değişmedi.

    Ancak... Bütün karşı çıkışlara rağmen... İktidar, "muhteşem" eserlere imza atıyor.

    1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandı, açılıyor.

    "Dünya çapındaki" bir diğer eser... "Yusufeli Barajı"nın açılması için gün sayılıyor.

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    Dünü unutma

    Başbakan Adnan Menderes, "İstanbul'daki imar çalışmalarından... Vatan Caddesi'ni açmaktan" Yassıada'da yargılanmış... Ve mahkûm olmuştu.

    Başbakan Süleyman Demirel, Boğaziçi Köprüsü'nü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) yaptığı için... İnşaat Mühendisleri Odası'ndan "ihraç edilmişti."

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    'Sağcıların' köprüsü

    Dönemin önemli başyazarı... Nadir Nadi... "Birinci Köprü" için... Aynen şunları yazmıştı:

    - Bu köprü, sağcıların köprüsüdür... Boğaziçi Köprüsü, kel başa şimşir taraktır.

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    Mizah(!)

    Hasan Pulur... "Dalgasını" geçmişti... Alay etmişti... Okuyalım:

    "Hökümet, Estanbol'e asma körpi yapıyor... N'olacak yani? Yapıyor işte... Va mı itirazınız?"

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