Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü: 1915 Çanakkale Köprüsü! 'Karşıyız lobisine karşı eser siyaeti'

Gözün aydın Türkiyem... Müjdeler olsun... "Dünyanın en uzun asma köprüsü" bugün, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde açılıyor... Büyük eser... Ne kadar gurur duysak yeridir.

Ama... Ne kadar acıdır ki... Bizde, "eserlere karşı çıkmak, engellemeye çalışmak" bir âdettir... Gelenektir... Türk siyasetinin çocukluk hastalığıdır.

Dün... "Köprülere... Barajlara... Otoyollara" muhalefet etmek, "siyaset" sanılıyordu.

Aradan yıllar geçti... "Karşıyım karşı, her şeye karşı" lobisi, hiç değişmedi.

Ancak... Bütün karşı çıkışlara rağmen... İktidar, "muhteşem" eserlere imza atıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandı, açılıyor.

"Dünya çapındaki" bir diğer eser... "Yusufeli Barajı"nın açılması için gün sayılıyor.

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Dünü unutma

Başbakan Adnan Menderes, "İstanbul'daki imar çalışmalarından... Vatan Caddesi'ni açmaktan" Yassıada'da yargılanmış... Ve mahkûm olmuştu.

Başbakan Süleyman Demirel, Boğaziçi Köprüsü'nü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) yaptığı için... İnşaat Mühendisleri Odası'ndan "ihraç edilmişti."

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'Sağcıların' köprüsü

Dönemin önemli başyazarı... Nadir Nadi... "Birinci Köprü" için... Aynen şunları yazmıştı:

- Bu köprü, sağcıların köprüsüdür... Boğaziçi Köprüsü, kel başa şimşir taraktır.

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Mizah(!)

Hasan Pulur... "Dalgasını" geçmişti... Alay etmişti... Okuyalım:

"Hökümet, Estanbol'e asma körpi yapıyor... N'olacak yani? Yapıyor işte... Va mı itirazınız?"

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