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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin genel merkezinde konuştu: Millet oynanan oyunu görüyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Toplantısının ardından Başkan Erdoğan, dün Putin ile görüştü: Kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde çözümün yolu açılır...

    Millet oynanan oyunu görüyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

    Son 10 yılda terörden darbeye, ekonomik tuzaklardan siyasi çelmelere kadar çeşitli saldırılara maruz kaldık.

    Hamdolsun başaramadılar, başaramayacaklar. Çünkü milletimiz hem elindekilerin kıymetini biliyor, hem oynanan oyunu görüyor hem de verdiğimiz mücadelenin gayesini kabul ve tasdik ediyor.

    Döviz kurundaki, enflasyondaki, faizlerdeki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Biz durmadık, çalışıyoruz.

    Ülkemizin hiçbir ilini, ilçesini, köyünü ihmal etmeden her karış vatan toprağına hizmetlerimizle mührümüzü vurduk. Bizde ayrım yok!

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