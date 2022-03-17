Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile görüştü: Masada Ukrayna var





İŞ BİRLİĞİ VE EŞGÜDÜMÜ ARTIRMA...

Başkan Erdoğan ile Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, savaş bağlamında yaşanan zorunlu göçün idaresi ve bu sürecin çeşitli sektörlerdeki yansımalarına yönelik tedbirler noktasında iş birliği ve eşgüdümü artırma hususunda mutabık kaldı.



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