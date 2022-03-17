Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile görüştü: Masada Ukrayna var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında barışın tesisi için yoğun çaba sarf ederken, Ukrayna'ya ve mülteci akınına maruz kalan Romanya dahil komşu ülkelere insani yardım da ulaştırdıklarını ifade etti.
İŞ BİRLİĞİ VE EŞGÜDÜMÜ ARTIRMA...
Başkan Erdoğan ile Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, savaş bağlamında yaşanan zorunlu göçün idaresi ve bu sürecin çeşitli sektörlerdeki yansımalarına yönelik tedbirler noktasında iş birliği ve eşgüdümü artırma hususunda mutabık kaldı.