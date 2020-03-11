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: 'deki uçağı sında ön rapor ortaya çıktı

haberine göre Havalimanı'ndaki uçak sına ilişkin savcılığa ulaşan ön raporda "Ses kayıtlarına göre inişten yaklaşık 6 dakika önce uçağa düşen yıldırım sebebiyle hava aracında herhangi bir sorun olma ihtimali nedeniyle pilotlardaki stresin arttığı ve bir an önce iniş yapılmak istendiği belirlenmiştir" denildi.

  • Güncel
  • 11.03.2020 17:28
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 17:32
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Pegasus uçağı kazasında flaş gelişme

Havalimanı'ndaki uçak sı ile ilgili Savcılığa ulaşan ön raporda "Ses kayıtlarına göre inişten yaklaşık 6 dakika önce uçağa düşen yıldırım sebebiyle hava aracında herhangi bir sorun olma ihtimali nedeniyle pilotlardaki stresin arttığı ve bir an önce iniş yapılmak istendiği belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

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