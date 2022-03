Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun barış diplomasisi sürüyor! Erdoğan'ın talimatıyla dün Rusya bugün Ukrayna

ÇAVUŞOĞLU'NUN RUSYA'DAKİ AÇIKLAMALARI

Resmi ziyaret kapsamında dün geldiği Moskova'da mevkidaşı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ortak basın toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya Devlet Başkanlarını bir araya getirme çabası konusunda gelen soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu "Öncelikle Sergey'in de söylediği gibi bugüne kadar yapılan müzakerelerin olumlu bir şekilde seyretmesine bağlı. Burada müzakere edilen konular var, her iki ülke adına ben bu konuların detaylarına girecek değilim. Ama yakınlaşmaların olduğunu da biliyorum. Sonuçta bir mutabakat sağlandığı zaman liderler düzeyinde verilmesi gereken kararlar da var, en üst düzeyde bu kararın verilmesi lazım çünkü ciddi bir süreç. Ve bu noktaya gelindiği zaman biz elbette daha önce Cumhurbaşkanımızın, her iki ülke cumhurbaşkanıyla da konuştuğu gibi böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak isteriz. Ama daha önce 'bu teknik düzeydeki görüşmeler de Türkiye'de olsun' demişti özellikle Ukrayna. O zaman Ukraynalılara da söyledik, önemli olan şu anda toplantının yeri değil, önemli olan bir an önce Rusya Federasyonu'yla Ukrayna'nın bu sonuç odaklı müzakerelere başlamasıdır. Ve kendilerini Belarus'a gitmeleri yönünde de biz teşvik ettik. Tabii ki biz savaş başlamadan önce de bu çabalarımızı sürdürdük, bir araya getirme konusunda. O zaman mümkün olmadı. Şimdi bu noktada bir yakınlaşma olursa, liderler düzeyinde bir buluşma gerçekleşirse biz buna memnuniyetle ev sahipliği yaparız" ifadelerini kullandı.