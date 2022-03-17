Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun barış diplomasisi sürüyor! Erdoğan'ın talimatıyla dün Rusya bugün Ukrayna





"Mariupol'de ciddi sıkıntımız var. Ve çatışmalar devam ettiği için sivillerin buradan çıkması çok zor. Risk alarak çıkan bazı vatandaşlarımız da var veya yerel halk da var. Bu tabi çok riskli bir şey. Burada her iki tarafla da görüşüyoruz. Burada bir ateşkesin olması hatta biz 'bazı gözlemciler de olabilir' dedik çünkü her iki taraftan da çatışmalarla ilgili ya da koridorla ilgili farklı bilgiler geliyor. Ama bu insani bir durum ve bize göre Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğüne saygı duyan bir ülke olarak insanları bir ateşkesten sonra ne tarafa gitmek istiyorsa, hangi güzergahtan bu şehri terk etmek istiyorsa ona izin vermemiz gerekiyor. Bu insani bir durum. Biraz önce söyledim bazı vatandaşlarımızı Rusya'nın desteğiyle Soçi'ye kadar getirip oradan Türk Hava Yolları'yla ülkemize getirdik. Şimdi maalesef sahada bir anlaşmazlık var. Çatışma var. Her iki tarafın da söylediği farklı, bu arada başta da söyledim Sergey Lavrov beni gece yarısı bile aradı, kaç vatandaşımızın olduğunu sordu, çaba sarf ettiklerini görüyoruz. Aynı şekilde Savunma Bakanı Şoygu'yla askerlerimiz de kendi aralarında temastalar. Ukrayna ile de temastayız. Ama bu sadece bizim vatandaşlarımızı ilgilendiren bir konu değil. Orada yaşayan yüzbinlerce insanı ilgilendiren bir konu. İnsani yardımların hiçbir sorun, engelle karşılaşmadan oraya ulaştırılması gerekiyor. Umarım bu konuda kısa bir sürede netice alırız."

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