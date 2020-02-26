İşte Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün o yazısı:



Sivil havacılık literatürüne üst üste yaptığı kazalarla giren Pegasus Havayolları'nın sabıka dosyasının sanılandan daha kabarık olduğu ortaya çıktı. Ulaştırma Bakanlığı Denetleme Hizmetleri Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) iletilen dosyalara göre, şirket kazaya davetiye çıkaran onlarca teknik raporu kararttı.







Mevcut kazalardan da ders çıkarmayan sabıkalı Pegasus'un, yüzlerce insanın hayatını hiçe sayarak sayısız arızalı uçuş gerçekleştirdiği belgelerle tespit edildi. Lastiğine çivi giren uçakla uçmaktan tutun da iniş takımlarındaki problemden hatta motoru çalıştıran bujideki arızaya kadar onlarca teknik raporun şirket içinde kurulan düzende üstünün örtüldüğü, uçuşlara onay çıkarıldığı belirlendi. Ancak low cost (düşük maliyetli) havayolu olarak piyasaya çıkan Pegasus, maliyet kaygısıyla yolcu güvenliğini hiçe sayan ve yolcuların hayatını tehlikeye atan uygulamalarının dijital ayak izlerini silemedi.



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