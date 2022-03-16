Türkiye artık eski Türkiye değil! Berat Albayrak'ın enerji hamleleriyle geleceğimiz daha sağlam

Dr. Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli' isimli kitap raflarda yerini aldığı günden itibaren büyük ilgi gördü. Berat Albayrak, çok ses getiren kitabında enerjiden ekonomiye tam bağımsız Türkiye'ye yolculuktan bahsediyor.
Sabah yazarı Mehmet Barlas da bugünkü köşesinde Dr. Berat Albayrak döneminde yapılan enerji hamlelerine dikkat çekti, Türkiye'nin geleceği için ne denli önemli olduğunu vurguladı. Barlas'ın yazısı şu şekilde:
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun ana konusu Türkiye'nin enerji geleceğiydi.
Berat Albayrak'ın kitabını (Burası Çok Önemli!) okuyanlar için gelecek zaten çok berrak.
Albayrak'ın bakanlıkları döneminde yaptığı yatırımlar Türkiye'nin geleceğindeki enerji yapısını şekillendirmiş.
NÜKLEER ENERJİ YATIRIMI
Şu an Azerbaycan ile İran, Türkiye'nin ihtiyacını gidermekteler.
Ukrayna savaşından ötürü Rusya hafif problemli ama Türkiye'nin enerji geleceğine dönük en önemli yatırımlarından biri de Akkuyu Nükleer Enerji Santrali.
Bu santralin tamamlanması halinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının % 10'u buradan sağlanacak.
BERAT BEY'İN KİTABI ÇOK ÖNEMLİ
Çeşitli açılardan baktığınız zaman bugünkü Türkiye'nin, eski Türkiye'den çok farklı olduğunu görebiliyorsunuz.
Filolarımıza katılan arama ve sondaj gemileriyle belli ki enerji üretimi yeni Türkiye'nin en güçlü yanlarından biri olacak.
Berat Albayrak'ın çok somut verilerle geleceğe ışık tutan kitabı, Türkiye'nin enerji konusunda çok önemli bir merkez haline geleceğini gösteriyor.