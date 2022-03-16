Türkiye artık eski Türkiye değil! Berat Albayrak'ın enerji hamleleriyle geleceğimiz daha sağlam





KRİZ ÖNEMİMİZİ ARTIRDI

Türkiye'de yaşamak artık eskisinden daha güvenli. Çünkü gelecek şimdiden şekillenmiş durumda.

Komşularımızla ilişkilerimiz sağlam bir altyapıya sahip olma açısından ilgi çekici bağlantılara konu oluyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki konumumuz buna en iyi örnek.

Bu arada düşünün ki Amerika'nın baskısından ötürü Almanya'nın Rus gazından yararlanması ciddi bir sorun halini aldı ve bu Alman sanayisi için ciddi riskler içeriyor.

Bu tür olağanüstü durumları Türkiye aşmıştır ve hem enerjide hem de diplomaside dünyanın en önemli merkezlerinden biri olmuştur.

Özetle, artık Türkiye bildiğimiz o eski Türkiye değil.

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