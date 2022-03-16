SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vefa Toplantıları'na başlıyor! Eski AK Partili isimlerle buluşacak

RUSYA'NIN UKRAYNA İŞGALİ

Dünyanın bütün gündemi Ukrayna'daki işgalle ilgili. Büyük bir insani yıkım meydana geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu diplomatik performans Türkiye'yi kıskandıracak noktaya getirmiştir. Demokrasiyi korumak konusunda demokrasinin tehditle karşılaştığı durumda belli ülkelerin ortaya çıkması, demokrasinin kırılganlığını gösterdi. Dünyada herkes güvende değilse, hiç kimse güvende değildir. Ukrayna'daki bu tablo karşısındaki bu dayanışma son derece kıymetlidir.

"KIRIM'IN İŞGALİNDE NEDEN SESSİZ KALINDI?"

Sayın Cumhurbaşkanımız, Kırım işgal edildiğinde Türkiye'nin ortaya koyduğu tavra destek verilseydi, Ukrayna'nın işgal edilmesi belki önlenecekti. En başta daha Kırım işgal edilir edilmez daha güçlü tepki, küresel bir dayanışma ortaya çıksaydı, bu tablonun ortaya çıkması mümkün olmayacaktı. Kırım işgal edilirken neden sessiz kalındı?

Kadınların, çocukların, yaşlıların bu çabasına olumlu karşılık verilmesi kıymetli ve değerlidir. Burada da ilkeli olmak gerekir. Başka bir etnik gruptan, dinden insanlar kaçtığı zaman onlar Akdeniz'de ölüme terk ediliyor. Bu konunun da değerlendirilmesi gerekiyor.

TÜRKİYE, AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİNİ ASLİ SÜTUNUDUR

Gelinen noktada diplomasinin ortaya konulmasında da bir takım çabaların engellediğini görüyoruz. Türkiye'yle etkili ve yüksek düzeyde bir ilişkinin üretilememiş olması, bunun iş işten geçtikten sonra telafi edilmeye çalışılması da bunun işe yaramadığını gösteriyor. Türkiye, Avrupa güvenlik mimarisini asli sütunudur. Göçmen anlaşması da uygulanmadı. Böylesi bir savaş ortamı içerisinde hala önyargılarla hareket edilmesi büyük bir basiretsizliktir. Türkiye tabiki güçlü bir Akdeniz ve Karadeniz devleti, güçlü bir Avrupa devletidir. Ne Avrupa demokrasi tarihini, ne Avrupa güvenliğini Türkiyesiz şekillendirebilirsiniz.

Müttefiklerimizin bazılarının hala Türkiye'ye savunma sanayisinde ambargosunun sürmesi trajik bir durumdur. Bu ortak güvenlik anlayışını cezalandıran bir tutumdur. Bütün kuralların esnetilmeye çalışıldığı bir ortamda, en temel kuralların bile ihlal edilmesi, Türkiye'ye karşı terör örgütlerine destek verilmesi, savunma ihtiyaçlarının yerine getirilmemesi kabul edilemez. Sahte önyargılardan kurtulmak gerekiyor. Bu dönem bu yaklaşımların gözden geçirileceği bir dönemdir.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın pek çok liderle görüşmesi oldu. Bu çerçeveye bakıldığında Türkiye'nin bölge ve dünya gücü olarak herkesin güvenebileceği, sözüne ve davranışlarına güvenebileceği bir aktör olduğu ortaya çıkmıştır. Kurulması gereken diplomasi masasında Türkiye vardır. Bugün bir barış umudu varsa buna en büyük katkıyı Türkiye yapacaktır.

Ukrayna'nın toprak, siyasi bütünlüğü hiçbir şekilde sorgulanmamalıdır. Rusya'nın güvenlik kaygılarının giderilmesi mümkündür. Yeni modeller de üretilebilir. Sadece askeri açıdan olaya bakmamak, bir üçüncü yol olarak diplomatik perspektifi geliştirmek için Türkiye önemlidir. Bir kazan-kazan formülünün ortaya çıkması ve kalıcı ateşkesin sağlanması mümkün olacaktır.

MİÇOTAKİS'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Diplomasi masasında sorunların çözülmesi için bu ziyaretin başlangıç olmasını, Türkiye'nin birikimini ortaya koyacağı masanın işler haline gelmesinin önünde hiçbir engel yoktur.