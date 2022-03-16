SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vefa Toplantıları'na başlıyor! Eski AK Partili isimlerle buluşacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partili milletvekilleriyle yaptığı kahvaltılı toplantılar devam ediyor. Erdoğan, son olarak dün kahvaltıda milletvekilleriyle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, o toplantıda vekillere önemli açıklamalarda bulundu. 'Vefa Toplantıları'nın sinyalini verdi.
VEFA TOPLANTILARI BAŞLIYOR
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'deki bağla ilgili önemli bir adım atıyor. Erdoğan, başka partilere gitmeyen ancak kırgın olan ve kucaklaşma bekleyen isimlerle bir araya gelecek.
"KENDİ HAFIZAMIZA AĞIRLIK VERECEĞİM"
Erdoğan, kahvaltılı toplantıda Vefa Toplantıları'yla ilgili şunları söyledi "Bizim kendi arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım. Vefa toplantılarına başlayacağım. Kendi hafızamıza ağırlık vereceğim. Eski milletvekillerimizle toplantılar yapacağım. 21 Mart'ta eski milletvekillerimizle bir araya geleceğim. Eskiden kadın kollarında, gençlik kollarında, yerel yönetimlerde, teşkilatlarımızda görev yapmış arkadaşlarla toplantılar yapacağım."
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü.
AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda; milletvekillerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti genel başkan yardımcıları da yer aldı.
Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Diyarbakır annelerini bir kez daha selamlıyoruz. Değerli annelere selamlarımızı iletiyoruz. Bu annelerin sesini duyurmaya devam edeceğiz. Bu sesi duymayanlar, kulak vermeyenler utansın.
TIP BAYRAMI
Dün gerçekleşen Tıp Bayramı vesilesiyle doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Bu pandemi döneminde ortaya koydukları mücadele çok yüksek insani niteliğe sahip, adeta vatanseverliğin tanımını tekrar yazan bir yaklaşımla gerçekleşti. Burada vatansever şekilde hekimlerin şifa dağıtan yaklaşımıyla bu pandemi dönemini Türkiye başarılı bir şekilde yürüttü. Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok müjdesi oldu. En önemlisi sağlıkta şiddet meselesine yönelik olarak yapılacak düzenlemelerdir.