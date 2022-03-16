YKS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti hangi bankalara yatırılıyor? YKS geç başvuru ücreti ne kadar 2022? 2022 YKS ne zaman?

Üniversite hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi YKS geç başvuru ücreti ne kadar 2022 sorusuna yanıt arıyor. Her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na üniversite eğitimi almak isteyen herkes katılmak zorunda. 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alınan başvuruları kaçıranlar geç başvurularını 16-17 Mart tarihlerine yapabilecek. Peki YKS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti hangi bankalara yatırılıyor? 2022 YKS ne zaman?
YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?
YKS başvuru ücreti başvuru sürecinde 115 lira olarak belirlenmişti. YKS geç başvuru ücreti yüzde 50 artırımlı 172,5 TL olarak 16-17 Mart 2022 tarihlerinde ödenecektir.
11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında 2022-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde (16-17 Mart 2022 tarihinde) 2022-YKS başvurularını yapabilecekler. Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruda, "2022 YKS için 16-17 Mart 2022 geç başvuru günleridir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yarın (17 Mart 2022) saat 23.59'da sona erecektir." ifadelerine yer verildi.
YKS 2022 NE ZAMAN?
YKS 1. OTURUM TYT TARİHİ: 18 Haziran 2022 Cumartesi 10.15, 165 dk
YKS 2. OTURUM AYT TARİHİ: 19 Haziran 2022 Pazar 10.15, 180 dk
YKS 3. OTURUM YDT TARİHİ: 19 Haziran 2022 15.45, 120 dk