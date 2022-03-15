Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in ziyareti çok konuşuldu: Leblebi helvası Yunanistan'da en çok merak edilen tarif

Ziyaretin ardından Atina'da yayınlanan haberlere göre, iki ülke ilişkileri için 6 aylık bir 'test dönemi' öngörüldü. Altı aylık süre içinde taraflar tansiyonun düşürülmesine, yeni gerginliklerin yaratılmamasına ve başta ekonomi başta olmak üzere pozitif gündeme odaklanacak.
İletişim kanalları açık tutulacak. İki ülke savunma heyetleri, Ege'de güven artırıcı askeri önlemleri görüşmek üzere, yaklaşık iki yıl sonra nisan ayında Ankara'da bir araya gelecek.
Her şeyin iyi gitmesi durumunda da, sonbaharda Başkan Erdoğan ve çok sayıda bakan 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konferansı için Selanik'e gidecek.