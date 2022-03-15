Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in ziyareti çok konuşuldu: Leblebi helvası Yunanistan'da en çok merak edilen tarif

BEYOĞLU'NDA ALKIŞ

Atina'da dikkatten kaçmayan bir detay ise Miçotakis'in, Patrik Bartolomeos ile görüşmek için Beyoğlu'ndaki Yunan Başkonsolosluğu'na gittiğinde toplananlardan duyulan alkış sesleri oldu. Skai televizyonu "Miçotakis deplasmanda alkışlandı" yorumu yaptı. Öte yandan Ta Nea gazetesi, iki liderin Ukrayna'da insani koridorlar oluşturulmasında işbirliği kararı aldıklarını da belirterek "Türkler geçtiğimiz günlerde, Yunan asıllı bir kadının Herson şehrinden kaçabilmesi için yardım ettiler" diye yazdı.