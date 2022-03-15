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    • 15.03.2022 09:03
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    Türkiye'nin üçüncü "İyilik Treni" Afganistan'a ulaştı

    Türkiye'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda çeşitli STK'lerle organize edilen üçüncü "İyilik Treni" Afganistan'a ulaştı. Türkiye, İran, Türkmenistan topraklarından geçerek Afganistan'a ulaşan "İyilik Treni", 4 bin 168 kilometre yol katetti.

    AA
    Türkiye’den Afganistan’a yardım eli!

    Ankara'dan 25 Şubat'ta yola çıkan 994 ton insani yardım malzemesi taşıyan tren, Türkmenistan sınırındaki Turgundi Sınır Kapısı'ndan Afganistan'a giriş yaptı.

    Turgundi Sınır Kapısı'nda düzenlenen törene, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, AFAD, Türk Kızılay, Afgan Kızılayı, Yedibaşak Derneği yetkilileri, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal ve Afgan yetkililer katıldı.

    AFAD Uluslararası İnsani Yardım Grup Başkanı Burhan Aslan, üçüncü "İyilik Treni"nde gıda, battaniye ve giyim malzemelerinin bulunduğunu söyledi.

    Malzemelerin Herat'ta paketlenip dağıtıma hazır hale getirilerek ilk etapta 17 ilde ihtiyaç sahibi 500'er aileye gıda dağıtımı yapılacağını aktaran Aslan, trendeki malzemelerin indirme işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

    Aslan, 7 Şubat'ta Afganistan'a gelen birinci "İyilik Treni" yardım paketlerinin dağıtımının tamamlandığını ve ikinci "İyilik Treni" yardım malzemelerinin dağıtımının da tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

    Türkiye, İran, Türkmenistan topraklarından geçerek Afganistan'a ulaşan "İyilik Treni", 4 bin 168 kilometre yol katetti.

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    Haberler Güncel Türkiye'nin üçüncü "İyilik Treni" Afganistan'a ulaştı
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