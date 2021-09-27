Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.09.2021 22:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.09.2021 23:09
    ABONE OL

    Bakanlıktan “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabı üzerinden Emine Erdoğan'ı hedef alan CHP medyasına tepki!

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı”nı hedef alarak Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan üzerinden algı oluşturmak isteyen CHP yandaşı medyaya tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada kitap ile ilgili bazı medya organlarında yer alan ve olumsuz algı yaratılmaya çalışılan haberler yer aldığı belirtilerek Emine Erdoğan'ın kitabın tanıtıma destek verdiği ve Türkiye’nin en iyi şefleri ve uzman hocaları tarafından yazıldığı belirtildi. Açıklamada "Bu eser aynı zamanda Türk mutfağını tüm dünyada tanıtmak ve Türk mutfağının zenginliklerine dikkat çekmek üzere ilan edilen "Gastronomi Yılı" etkinliklerine ve 2022 yılı içinde gerçekleştirilecek olan Türk Mutfağı Haftası'na destek olmak üzere yayıma hazırlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    Bakanlıktan algı operasyonlarına yanıt

    Algı ve manüpilasyonun başaktörleri yine sahneye çıktı.

    CHP yandaşı medya ve isimler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın önsöz yazarak ve tanıtımına katılarak destek verdiği alanının önde gelen akademisyenleri ve şefleri tarafından kaleme alına "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" üzerinden algı operasyonuna soyundu.

    Cumhuriyet, T24, BirGün gibi CHP'ye yakın medyanın başını çektiği Firari FETÖ'cü Bülent Korucu ve CHP'ye yakınlığıyla bilinen Orhan Aydın gibi isimlerin "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının Emine Erdoğan tarafından yazıldığını iddia ederek "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 milyon TL'lik masrafla tanıtıldı" iddialarıyla algı oluşturmaya çalıştı.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan asılsız iddialara yanıt geldi.

        Cumhuriyet'in haberi:

        BirGün'ün haberi;

        Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        AMAÇLARI OLUMSUZ ALGI YARATMAK
        "Bazı medya kuruluşlarında, hakkında olumsuz algı yaratmak üzere haberler yayımlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" adlı eser, Türk mutfağının zenginlikleri ve beraberinde taşıdığı kültürel birikiminin yurt dışında tanıtımı amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının destekleriyle yayımlanmıştır.

        Bu eser aynı zamanda Türk mutfağını tüm dünyada tanıtmak ve Türk mutfağının zenginliklerine dikkat çekmek üzere ilan edilen "Gastronomi Yılı" etkinliklerine ve 2022 yılı içinde gerçekleştirilecek olan Türk Mutfağı Haftası'na destek olmak üzere yayıma hazırlanmıştır.

            Dünyada en çok konuşulan diller de dahil olmak üzere yabancı dillerde yayımlanma hazırlıkları tamamlanmak üzere olan bu değerli eser Türkiye'de de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından satışa çıkarılmış ve okurların ilgisine sunulmuştur.

            Halihazırda yoğun ilgi gören ve genel okur kitlesi ile birlikte, ülkemiz kültürü ve mutfağının tanıtımına yönelik faaliyetler yürüten özel işletmeler ve sivil toplum örgütleri tarafından da yoğun biçimde talep edilen bu değerli eserin satışından elde edilen gelir yine Bakanlığımızın Türk kültürü ve sanatının yurt içi ve yurt dışında tanıtımına yönelik yıllardan beri yayımladığı prestij eserlerin basılması ve okurlara ulaştırılması için kullanılacaktır.

            ALANIN EN ÖNDE GELEN AKADEMİSYENLERİ VE ŞEFLERİ TARAFINDAN KALEME ALINDI
            Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin önsöz yazarak ve tanıtımına katılarak destek verdiği bu eser alanın en önde gelen akademisyenleri ve şefleri tarafından kaleme alınmıştır.

            Nitelikli metin ve görsel içeriğiyle dikkat çeken ve yayımlanmasının üzerinden geçen çok kısa süreye rağmen okurlar ve uzmanların takdirini kazanan bu eser Türk mutfağının özgün niteliklerini tüm dünyada sunmak ve ülkemizin gastro diplomasi faaliyetlerini yeni ve üst bir safhaya taşımak iddiasıyla yayımlanmıştır."

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Ersin Tatar’dan Kıbrıs’ta iki devletli çözüme ’hayır’ diyen Anastasiadis’e tepki: Kimse 60 yıllık devletinden vazgeçmez
            Haberler Güncel Bakanlıktan “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabı üzerinden Emine Erdoğan'ı hedef alan CHP medyasına tepki!
                SON DAKİKA