Algı ve manüpilasyonun başaktörleri yine sahneye çıktı.
CHP yandaşı medya ve isimler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın önsöz yazarak ve tanıtımına katılarak destek verdiği alanının önde gelen akademisyenleri ve şefleri tarafından kaleme alına "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" üzerinden algı operasyonuna soyundu.
Cumhuriyet, T24, BirGün gibi CHP'ye yakın medyanın başını çektiği Firari FETÖ'cü Bülent Korucu ve CHP'ye yakınlığıyla bilinen Orhan Aydın gibi isimlerin "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının Emine Erdoğan tarafından yazıldığını iddia ederek "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 milyon TL'lik masrafla tanıtıldı" iddialarıyla algı oluşturmaya çalıştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan asılsız iddialara yanıt geldi.