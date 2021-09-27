Dünyada en çok konuşulan diller de dahil olmak üzere yabancı dillerde yayımlanma hazırlıkları tamamlanmak üzere olan bu değerli eser Türkiye'de de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından satışa çıkarılmış ve okurların ilgisine sunulmuştur.

Halihazırda yoğun ilgi gören ve genel okur kitlesi ile birlikte, ülkemiz kültürü ve mutfağının tanıtımına yönelik faaliyetler yürüten özel işletmeler ve sivil toplum örgütleri tarafından da yoğun biçimde talep edilen bu değerli eserin satışından elde edilen gelir yine Bakanlığımızın Türk kültürü ve sanatının yurt içi ve yurt dışında tanıtımına yönelik yıllardan beri yayımladığı prestij eserlerin basılması ve okurlara ulaştırılması için kullanılacaktır.