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    • Güncel
    • 13.03.2022 16:38
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    • 13.03.2022 17:23
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Kiryokakis Miçotakis'in görüşmesi 2 saat sürdü

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

    Başkan Erdoğan Miçotakis’le görüştü

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan'ın özel bir sorumluluk taşıdığına işaret edilen görüşmede, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde duruldu.

    TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ
    Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara rağmen, iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

    10 MİLYAR DOLAR HEDEFİ
    Görüşmede, iki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda atılacak adımlar da masaya yatırıldı.

        Başkan Erdoğan, görüşmede, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmak hedefiyle Türkiye'nin attığı adımlara değinerek; Ege sorunları, azınlık, terörle mücadele, yasadışı göç gibi konularda da ilerleme sağlama ve ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıma inancını koruduğunu ifade etti.

        Sorunların samimi ve dürüst bir diyalog yoluyla çözülebileceğini belirten Başkan Erdoğan, iki komşu ülke olarak sadece kriz zamanlarında değil, her zaman konuşmaları gerektiğini dile getirdi.

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        Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Kiryokakis Miçotakis'in görüşmesi 2 saat sürdü
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