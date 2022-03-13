SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Kiryokakis Miçotakis'in görüşmesi 2 saat sürdü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan'ın özel bir sorumluluk taşıdığına işaret edilen görüşmede, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde duruldu.
TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ
Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara rağmen, iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı.
10 MİLYAR DOLAR HEDEFİ
Görüşmede, iki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda atılacak adımlar da masaya yatırıldı.