SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Kiryokakis Miçotakis'in görüşmesi 2 saat sürdü

Başkan Erdoğan, görüşmede, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmak hedefiyle Türkiye'nin attığı adımlara değinerek; Ege sorunları, azınlık, terörle mücadele, yasadışı göç gibi konularda da ilerleme sağlama ve ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıma inancını koruduğunu ifade etti.