2022 Ramazan ayı orucu hangi tarihte başlayacak? Ramazan ayı ne zaman? Ramazan ayının önemi, yapılacak ibadetler nelerdir?

Her yıl olduğu gibi 2022 senesinde de Ramazan ayı ne zaman sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı için heyecanlı ve meraklı bekleyiş başlamışken milyonlarca Müslüman vatandaş oruçlarını tutmak istiyor ve 2022 Ramazan ayı orucu hangi tarihte başlayacak sorusuna cevap arıyor. Ellerin semaya yükseleceği, bol bol ibadetlerin yapılacağı bu aya özel tüm bilgileri haberimizde derledik. Peki Ramazan ayının önemi, yapılacak ibadetler nelerdir?
RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
2022 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?
Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba