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    • Güncel
    • 12.03.2022 09:22
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    • 12.03.2022 09:51
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    CHP'li İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacını katletmesine sanatçılar tepki gösterecek mi?

    Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki 112 tarihi çınar ağacının CHP'li İBB tarafından kesilmesi tepki çekti. İBB'den yapılan açıklamada ağaçların kansere yakalandığı ve devrilme riskine karşı kesildiği iddia edildi. Önceki dönem İBB yönetimlerinde bu ağaçların hastalığı biliniyordu ve tedavi ediliyordu. Fakat mevcut İBB yönetimi tedavi ve bakım yerine tarihe geçecek bir katliam yapmayı tercih etti. AK Parti 4-5 ağacın yerini değiştirdiğinde bile günlerce sokaklarda vandalizm yapan çevreciler ve sanatçılar ise CHP katliam yapınca çıtlarını çıkarmadı.

    Sanatçılar neden sessiz?

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde bulunan 112 çınar ağacını kesti. İBB çınar ağaçlarının kesilmesiyle ilgili "kanserli" oldukları için kesildiklerini iddia etti.

    Dolmabahçe-Çırağan uzantısındaki çınar ağacının kesilmesiyle alakalı sosyal medyadan vatandaşlar İBB'ye tepki gösterirken, vatandaşlar çınar ağaçlarıyla neden ilgilenilmediği, neden korunmadığı yönünde sosyal medyada sorular yöneltti.

    "İSTANBULLULAR ELBETTE HESABINI SORACAKTIR"
    AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, İBB'nin Dolmabahçe-Çırağan uzantısındaki çınarların kesilmesiyle alakalı olarak sosyal medyadan tepki gösterdi. Kaya, sosyal medya hesabından şunları söyledi: "CHP'li İBB "Ağaçlı Yol" dediğimiz Dolmabahçe-Çırağan uzantısındaki çınarlarımızı kesti. İstanbul'un ruhuna daha ne kadar kastedeceksiniz? Yaptığınız her tahribatın hesabını günü geldiğinde İstanbullular size elbette soracaktır."

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: "Bu caddeden kaç kere gözümü koca çınarlardan ayıramadan geçmişimdir, bilmem. "Ağaçlı Yol" diye anılan Dolmabahçe-Çırağan hattından söz ediyorum. En sevdiğim caddelerden biridir... Çınarların kesilmesiyle yüzü tamamen değişti. İstanbul'un bir güzelliğini daha yok ettiler."

    AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım: "CHP'li İBB yönetimi tarafından Beşiktaş Çırağan Sarayı yolu üzerinde yüzlerce çınar ağacı kökünden kesilmiş. Tepkiler üzerine asırlık çınar ağacının kökleri ızgarayla gizlenmeye çalışılmış. Ağaç köklerinin üzerine beton dökülmüş. CHP'li İBB yönetimi asırlık çınar ağaçlarını, cadde üzerine yeni reklam panoları asmak için mi kesti? Özellikle insan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde üzerindeki çınar ağaçlarının kesilmesinin özel nedeni reklam panoları mı? Göreceğiz. Sürecin takipçisi olacağız."

        SANATÇILAR NEDEN SESSİZ
        Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah yazarı Mevlüt Tezel ise sanatçıların sessizliğine dikkat çekti ve sitem etti.



        Tezel'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

        Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde yol boyunca ulu çınar ağaçlarının altında yürümek büyük keyifti. Son dönemde çınarların sayısının azalması ve kaldırımlara demir ızgaraların konulması dikkatimi çekiyordu.
        Meğer o ızgaralar ağaç köklerini gizlemek ve yerlerine yeni ağaçlar dikmek için yapılmış.
        Sabah gazetesinden Barış Savaş'ın haberine göre; yol boyunca 112 ağaç kesilmiş! Demek ki, alıştıra alıştıra, fark edilmeyecek şekilde kesilmişler.

        TRAJİKOMİK BİR DURUM
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) Aydın Çetinkaya, ağaçların kansere yakalandıkları için kesildiğini açıkladı: "Bu ağaçlar kesilmese hepsi kurumaya yüz tutmuş, can ve mal güvenliği açısından çok ciddi tehdit oluşturmaya başlamıştı. Yerine yenisi ile değiştirerek dönüşüm yapıyoruz."
        Ha ha ağaç kesmenin adı dönüşüm olmuş! 150-200 yıllık ağaçları kesip yerine üzülmeyin yenisini dikiyoruz demek trajikomik bir durum.

        Bu ağaçlar zaten 'korumaya değer' bitki statüsündeydi. Yani kesmek son çare olacaktı. 112 ağacın tamamı birbirine yakın zamanlarda kansere yakalanıp, tedavi edilemez duruma mı geldi?
        Eski İBB Basın Danışmanı Serkan Fıçıcı "O ağaçlar 10 yıldır tedavi altındaydı. İBB bu hassas ve meşakkatli uygulamayı devam ettirmek yerine 'öldürüp kurtulalım' kolaycılığını tercih etti" diye ciddi bir suçlamada bulundu.



        BUNUN ADI İKİYÜZLÜLÜK
        Kesilen ağaçların yerine reklam panoları konulacağı iddiası da korkunç!
        Her fırsatta ağaca, doğaya duyarlı olduğunu söyleyen CHP'li İBB, bu güzelim ağaçları reklam panosu için mi kesti? Yoksa ağaçlara bakmayı, tedavi etmeyi beceremediler mi?
        Ne olursa olsun sonuçta o güzelim ağaçlar yok artık. Ağaçları kesen AK Parti Belediyesi olsa sosyal medya yıkılırdı! Sanatçılar ağaçlar kesildi diye duyarlı tweet'ler atarlardı ama hiçbiri olmadı.
        CHP'li belediye kesince "Zaten kanserliydiler" deyip ağaç katliamının kapatılması ikiyüzlülüktür!
        Milenyum çağında hastalanmış ağaçları bile tedavi edemeyenler çevreci nutuklar atmasın bundan sonra!

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        Haberler Güncel CHP'li İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacını katletmesine sanatçılar tepki gösterecek mi?
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