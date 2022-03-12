



Tezel'in yazısının ilgili kısmı şöyle:



Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde yol boyunca ulu çınar ağaçlarının altında yürümek büyük keyifti. Son dönemde çınarların sayısının azalması ve kaldırımlara demir ızgaraların konulması dikkatimi çekiyordu.

Meğer o ızgaralar ağaç köklerini gizlemek ve yerlerine yeni ağaçlar dikmek için yapılmış.

Sabah gazetesinden Barış Savaş'ın haberine göre; yol boyunca 112 ağaç kesilmiş! Demek ki, alıştıra alıştıra, fark edilmeyecek şekilde kesilmişler.



TRAJİKOMİK BİR DURUM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) Aydın Çetinkaya, ağaçların kansere yakalandıkları için kesildiğini açıkladı: "Bu ağaçlar kesilmese hepsi kurumaya yüz tutmuş, can ve mal güvenliği açısından çok ciddi tehdit oluşturmaya başlamıştı. Yerine yenisi ile değiştirerek dönüşüm yapıyoruz."

Ha ha ağaç kesmenin adı dönüşüm olmuş! 150-200 yıllık ağaçları kesip yerine üzülmeyin yenisini dikiyoruz demek trajikomik bir durum.



Bu ağaçlar zaten 'korumaya değer' bitki statüsündeydi. Yani kesmek son çare olacaktı. 112 ağacın tamamı birbirine yakın zamanlarda kansere yakalanıp, tedavi edilemez duruma mı geldi?

Eski İBB Basın Danışmanı Serkan Fıçıcı "O ağaçlar 10 yıldır tedavi altındaydı. İBB bu hassas ve meşakkatli uygulamayı devam ettirmek yerine 'öldürüp kurtulalım' kolaycılığını tercih etti" diye ciddi bir suçlamada bulundu.