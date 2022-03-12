Şirketlerin itirazı sonrası hizmetler gecikti! Ertelenen projelerin maliyeti 1.6 milyar TL

Türkiye'nin dört bir yanında yatırım planları hız kesmeden devam ederken, özellikle lokomotif yatırımlara şirketler tarafından yapılan itirazlar adeta fren işlevi görüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Ankara gibi şehirlerde yaptığı 7 farklı altyapı projesi, bazı şirketlerin itirazları ile yargıya taşındı.
Bu projelerin ihale sürecinin askıya alınmasıyla birlikte yatırımlar gecikirken, maliyetler de yükseliyor. İtirazlar sonucu vatandaşa sunulmak için planlanan altyapı yatırımları, 6 ile 12 ay arasında uzadı. Ertelenen projelerin uğradığı maddi kayıp ise 1.6 milyar liraya ulaştı.
TRAMVAY HATTI DURDU
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ancak itirazlara takılan yatırımlar arasında Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Yapım İşi bulunuyor. Yürütmeye durdurma verildi ve ihale iptal edildi. 14 Ocak 2021'de durdurulan iş, 14 Ekim 2021'de yeniden başladı. 273 günlük zaman kaybı yaşandı. Ayrıca Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temini Montaj ve İşletmeye Alma İşleri ihalesine itiraz edildi.