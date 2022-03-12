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    • Ekonomi
    • 12.03.2022 09:08
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    • 12.03.2022 09:15
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    Şirketlerin itirazı sonrası hizmetler gecikti! Ertelenen projelerin maliyeti 1.6 milyar TL

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 7 farklı altyapı projesi, bazı şirketlerin itirazları ile yargıya taşındı. Tamamlanma süresi 6 ile 12 ay arasında uzadı. Ertelenen projelerin uğradığı maddi kayıp 1.6 milyar liraya ulaştı.

    Ertelenen projelerin maliyeti 1.6 milyar TL

    Türkiye'nin dört bir yanında yatırım planları hız kesmeden devam ederken, özellikle lokomotif yatırımlara şirketler tarafından yapılan itirazlar adeta fren işlevi görüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Ankara gibi şehirlerde yaptığı 7 farklı altyapı projesi, bazı şirketlerin itirazları ile yargıya taşındı.

    Bu projelerin ihale sürecinin askıya alınmasıyla birlikte yatırımlar gecikirken, maliyetler de yükseliyor. İtirazlar sonucu vatandaşa sunulmak için planlanan altyapı yatırımları, 6 ile 12 ay arasında uzadı. Ertelenen projelerin uğradığı maddi kayıp ise 1.6 milyar liraya ulaştı.

    TRAMVAY HATTI DURDU
    Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ancak itirazlara takılan yatırımlar arasında Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Yapım İşi bulunuyor. Yürütmeye durdurma verildi ve ihale iptal edildi. 14 Ocak 2021'de durdurulan iş, 14 Ekim 2021'de yeniden başladı. 273 günlük zaman kaybı yaşandı. Ayrıca Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temini Montaj ve İşletmeye Alma İşleri ihalesine itiraz edildi.


        14 Ocak 2022'de durdurulan iş, 1 Mart 2022'de yeniden başladı. 46 günlük zaman kaybı yaşandı. Toplamda 95 milyon 639 bin lira zarar edildi. Bursa Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşi, 13 Eylül 2021'de durduruldu. 249 günlük zaman kaybı yaşandı. Toplamda, 342 milyon 804 bin lira maddi kayıp yaşandı. Sincan-Beypazarı-Çayırhan Demiryolu Hattı ile Sincan-Çayırhan-İstanbul Sürat Demiryolu Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmetleri İşi, 31 Aralık 2021'de durduruldu. 360 günlük zaman kaybı yaşandı. Toplamda, 1 milyon 95 bin lira zarar edildi.


        İŞLER UZADI HİZMET GECİKTİ
        Sabah'ta yer alan habere göre, Arifiye-Adapazarı-Karasu Demiryolu Revizyon Projesi Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmetleri İşi, 31 Aralık 2021'de durduruldu. 360 günlük zaman kaybı yaşandı. Toplamda, 2 milyon 340 bin lira maddi kayıp yaşandı. Halkalı-Kapıkule Yeni Demiryolu İnşaatı Kapsamında Halkalı-Ispartakule arası (Kanal İstanbul Geçişi) Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini ve Yapımı, 24 Şubat 202'de durduruldu. 240 günlük zaman kaybı yaşandı. Toplamda, 1 milyar 55 milyon lira zarar edildi. Rize Şehir Hastanesi Deniz Dolgu Alanı İnşaatı Etüt Proje İşleri, 3 Ağustos 2021'de durduruldu. 51 günlük zaman kaybı yaşandı. Toplamda, 93 milyon lira maddi kayıp yaşandı.


        Akdeniz Sahil Yolu'nun (Mersin Antalya arası) ihale edilmemiş son kısmı olan 11,5 kilometre uzunluğundaki Erdemli-Silifke-Taşucu Yolu 14 Ocak 2021 tarihinde ihale edildi, 16 Şubat 2021 tarihinde işe başlandı. 22 Aralık 2021 tarihinde ihale iptal edildi. Bu proje tekrar ihale edilmezken, şu an itibariyle 12 ay iş kaybı oluştu.

        Benzer bir süreç Ceylanpınar- Kızıltepe Yolu'nda da yaşandı. 27 Aralık 2020 tarihinde ihale edilen proje, 4 Şubat 2021 tarihinde yapımına başlandı. 10 Haziran 2021 tarihinde ihale iptal edildi.

        Ceylanpınar-Kızıltepe Yolu, Kızıltepe Güney Çevre Yolu ve Mardin Havaalanı – (Mardin Kızıltepe Yolu-TETEK) Ayrımı Arası Yapım İşi" olarak 4 Kasım 2021 tarihinde tekrar ihale edildi, 17 Aralık 2021 tarihinde işe başlandı. Projede 6 aylık bir gecikme yaşandı.

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        Haberler Ekonomi Şirketlerin itirazı sonrası hizmetler gecikti! Ertelenen projelerin maliyeti 1.6 milyar TL
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