Şirketlerin itirazı sonrası hizmetler gecikti! Ertelenen projelerin maliyeti 1.6 milyar TL

Türkiye'nin dört bir yanında yatırım planları hız kesmeden devam ederken, özellikle lokomotif yatırımlara şirketler tarafından yapılan itirazlar adeta fren işlevi görüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Ankara gibi şehirlerde yaptığı 7 farklı altyapı projesi, bazı şirketlerin itirazları ile yargıya taşındı.