CHP'li Sezgin Tanrıkulu’nun iddialarına işten attırdığı güvenlik görevlisinden belgeli yanıt





TANRIKULU'NU METRODAKİ MOBBİNGLERİ ARAŞTIRMAYA ÇAĞIRDI

Karakuş, bir başka güvenlik görevlisi arkadaşının yaptığı paylaşımı okuyarak, şartların son derece ağır olduğunu, sürekli mobbinge maruz kaldıklarını söyledi. Bir insan hakları savunucusu olan Tanrıkulu'na onu işten attırmak yerine, bu sorunları araştırmayı öneren Karakuş, "Bir metro personeli arkadaşımın paylaşmış olduğu yazı. Metroistanbul, çarşamba günü M1, M2 hatlarında gece saat 02.00'a kadar çalışılacağını söylüyor. Arkadaşımın yazdığı da çok manidar. 'Arkadaşlar bugüne kadar sayfada yorum yapmadım. Yarın çalışacağım. Sadece bir kere mola olacak. Onun dışında 08.30 nöbet, gece 02.30'a kadar o soğukta toplam 6 saat nöbet. İstanbulluları düşünen kadar bizi de biri düşünse. Kendimi köpek gibi hissediyorum.' Bir insan, insan hakları savunucusu bir milletvekiline beni işten attırmak değil, gelin beraber bunları araştıralım, metrodaki güvenlik zafiyetlerinden konuşalım. Metroda kaç personel vardı, kaçı işten çıkartıldı ve bu adamlar neden işten çıkartıldı. Gerçekten hak ettiler mi, yoksa bir haksızlığa mı uğradılar, bunu konuşalım" dedi.



DİSİPLİN KURULU TOPLANMADAN ÖNCE İHRAÇ EDİLMİŞ

Hakan Karakuş, elindeki belgeleri incelediğinde henüz disiplin kurulu bile toplanmadan ihraç edildiğini öğrendiğini söyledi. Karakuş, "Olay, 2'nci ayın 17'sinde gerçekleşti. 2'nci ayın 21'inde ihracım olmuş. 2'nci ayın 22'sinde ben disiplin kuruluna gittim. Disiplin kurulunda benimle alakalı ilgilenmeyiş, bir boş verme, çok önemsizmiş gibi bir algı vardı, anlayamamıştım. Sonrasında evrakları incelerken şuna gözüm çarptı. Ben zaten 2'nci ayın 21'inde ihraç olmuşum. Benim oradaki konuşmalarımın, ifadelerimin ve açıklamalarımın hiçbir şekilde bir önemi yokmuş. Ben, çağırdık demek için çağrıldım. Kesinlikle göstermelik bir disiplin kuruluydu. Zaten kamera kayıtlarının incelenmemesi, benim tutanaklarımın okunmaması, savunmamın dikkate alınmamasının en büyük nedeni zaten ayrılmış olmamdı. Ben sadece hakkımı arıyorum, işimi istiyorum. Bakmakla yükümlü olduğum ailemi bakmak istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı.