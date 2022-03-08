SİHA Sezgin'e bak sen! Sezgin Tanrıkulu metroda tartıştırdığı güvenlik görevlisini işten attırdı: Sen gününü göreceksin
Terörist cenazelerinin vazgeçilmez ismi CHP'li Sezgin Tanrıkulu yeni bir skandala imza attı. İBB'ye bağlı Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki 4. Levent durağında tartıştığı güvenlik görevlisini işten attırdı. Tanrıkulu milletvekili olduğunu unutarak tartışma esnasında "Sen gününü göreceksin" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz ayın 17'si, saat 16.15 sıralarında meydana gelen olayda, İBB'ye bağlı Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki
4. Levent Metro İstasyonu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Hakan Karakuş, yanına gelen bir kişi ile tartışma yaşadı.
'SEN GÜNÜNÜ GÖRECEKSİN'
İddiaya göre, bu kişi, "Ben milletvekiliyim, benimle neden ilgilenmiyorsun? Sen gününü göreceksin" diyerek Karakuş'un yanından ayrıldı.
DÖRT GÜN SONRA İŞTEN ÇIKARILDI
Güvenlik görevlisi Hakan Karakuş yaşadığı olayın şokunu henüz üzerinden atamamışken 20 dakika sonra amirinden gelen telefonla ikinci şoku yaşadı.
Karakuş, kendisiyle tartışan kişinin CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Milletvekili Sezgin Tanrıkulu olduğunu ve tartışma sebebiyle savunmasının istendiğini öğrendi.
Savunmasını veren Karakuş, olaydan 4 gün sonra, "milletvekili ile tartıştığı, yöneticilerine haber vermediği, görevi kötüye kullandığı, güvenlik noktasını zafiyete uğrattığı" gibi gerekçelerle disiplin kurulu kararı neticesinde işten atıldı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Kararı hatalı bulan Hakan Karakuş, Sezgin Tanrıkulu hakkında suç duyurusunda bulunup, "İşe İade Davası" açarak sürecin takipçisi olacağını belirtti.
'ÇOK KABA BİR ÜSLUPLA KONUŞTU'
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile arasında geçen konuşmanın ardından işten çıkarıldığını söyleyen Hakan Karakuş, milletvekilinin kendisiyle son derece kaba bir üslupla konuştuğunu belirtti.
'SEN KİMSİN ULAN BEN SANA KİMLİK GÖSTERECEĞİM'
"4. Levent İstasyonu Kuzey bölümünde görevimin başındayken, yanımdaki başka bir kişiye adres sordu. Kişi adresi bilmeyince bana yönlendirdiler. Ben de gözüm sağ tarafta güvenlik noktasını kontrol ederken kişiye adresini tarif ettim. Sonrasında bana yönelerek tekrar adres sordu. Ben de tekrar aynı şekilde sol arka taraftan çıkması gerektiğini söyledim. Daha sonra geri gitti, üç adım sonra geldiğinde omzuma sert bir şekilde vurarak, 'Benimle neden ilgilenmiyorsun?' dedi. Ben de ona, 'Buyurun, bir şey mi soracaksınız? Adres sordunuz, ben de tarif ettim' dedim. O da bana, 'Ben milletvekiliyim, benimle ilgileneceksin' deyince, 'Tamam, bir şey daha mı soracaksınız? Ne yapabilirim' dedim. Bunun üzerine, 'Sen ne kadar terbiyesiz bir adamsın yahu?' dedi Sonra, 'Milletvekili olduğunuzu söylüyorsunuz, 'Kimliğinizi ibraz edebilir misiniz' dedim. O da 'Sen kimsin ulan, ben sana kimlik göstereceğim' deyince ben daha bir şaşırdım" ifadelerini kullandı.
'SEN AK PARTİ'NİN GÜVENLİĞİ MİSİN'
Tartışma büyüyünce polis çağırmayı düşündüğünü söyleyen Karakuş, "Bunun üzerine, 'Kimi çağırırsan çağır, sen neyin peşindesin? Sen AK Parti'nin güvenliği misin?' gibilerinden söylemde bulununca, 'Ben AK Partinin güvenliği değilim. Ben burada işimi yapmakla hükümlüyüm. Burada, kişilere, unvanlara ve makamlara hizmet etmiyorum. Güvenlik görevlisiyim ve herkese aynı şekilde hizmet veriyorum. Ahmet Amca da olur, Ayşe Teyze de, ben herkese eşitim' dedim" diye konuştu.