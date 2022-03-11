👨‍🔬11 Mart bugün hastane, sağlık ocağı, adliye, eczaneler açık mı? Bugün metro, metrobüs, otobüsler çalışıyor mu? İstanbul Valiliği son dakika!

ADLİYE KAR TATİLİ YAPACAK MI?

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösterecek kar yağışı Perşembe ve Cuma günü şiddetini artıracak. Ocak ayında etkili olan kar yağışı hayatı felç ederken ''Adliyeler kapalı mı?'' sorusu gündeme geldi. Uzmanlar Sibirya etkili Aybar Kar Fırtınası nedeniyle 1987 yılında bu yana en şiddetli kar yağışı olacağını tahmin ediyor. İstanbul Valiliği kar yağışı nedeniyle Turuncu alarma geçti. İşte İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması:

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İstanbul dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Bu nedenle İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanları idari izinli sayılacak. Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemelerce yapılması bekleniyor.