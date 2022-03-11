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    • 11.03.2022 10:13
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    👨‍🔬11 Mart bugün hastane, sağlık ocağı, adliye, eczaneler açık mı? Bugün metro, metrobüs, otobüsler çalışıyor mu? İstanbul Valiliği son dakika!

    İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Vali Ali Yerlikaya tarafından bir dizi önlemler alınmaya devam ediliyor. Bugün hastane, sağlık ocağı, adliyede işleri olanlar açık mı kapalı mı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bugün hastane, sağlık ocağı, adliye, eczaneler açık mı? Bugün metro, metrobüs, otobüsler çalışıyor mu? İşte İstanbul Valiliği son dakika açıklamalar!

    takvim.com.tr
    👨‍🔬11 Mart bugün hastane, sağlık ocağı, adliye, eczaneler açık mı?

    İstanbul'da yoğun kar yağışı devam ediyor. Çeşitli kurumlarda işi olanlar bugün kar nedeniyle kapalı olup olmadığı konusunda araştırmalara başladı. Vatandaşlar arama motorlarında, "11 Mart bugün hastane, sağlık ocağı, adliye, eczaneler açık mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 11 Mart bugün hastane, sağlık ocağı, adliye, eczaneler açık mı? Bugün metro, metrobüs, otobüsler çalışıyor mu? İstanbul Valiliği son dakika!

    11 MART 2022 CUMA AÇIK VE KAPALI OLAN YERLER!

    AVMLER

    İstanbul'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla alışveriş merkezlerinin 12:00'de müşteri kabulüne başlayıp 19:00'da kapatılmasına karar verildi.

    SAĞLIK OCAĞI, ECZANE VE HASTANELER

    Sağlık ocağı, eczane ve hastaneler normal çalışma düzeninde devam edecek.

    PTT

    PTT şubeleri, 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir.

    ADLİYE KAR TATİLİ YAPACAK MI?

    İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösterecek kar yağışı Perşembe ve Cuma günü şiddetini artıracak. Ocak ayında etkili olan kar yağışı hayatı felç ederken ''Adliyeler kapalı mı?'' sorusu gündeme geldi. Uzmanlar Sibirya etkili Aybar Kar Fırtınası nedeniyle 1987 yılında bu yana en şiddetli kar yağışı olacağını tahmin ediyor. İstanbul Valiliği kar yağışı nedeniyle Turuncu alarma geçti. İşte İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması:

    10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İstanbul dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

    İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

    Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

    Bu nedenle İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanları idari izinli sayılacak. Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemelerce yapılması bekleniyor.

        İETT BUGÜN ÇALIŞIYOR MU? METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?

        İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar toplu taşımada bir aksaklık var mı merak etmişti.

        İstanbul'da İETT ve Metrobüs seferlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmayacağı belirtildi.

        Bugün metro, metrobüs, marmaray ve otobüsler normal sefer saatleriyle hizmet vermeye devam edecektir.

        BANKALAR AÇIK MI?

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

        Özel bankalar devlete bağlı olmadığı için kamu kuruluşu sayılmıyor. Dolayısı ile bankalar perşembe ve cuma günleri normal mesai saatlerinde çalışacaklar.

        NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ, NOTERLER

        Türkiye Noterler Birliği'nden yapılacak açıklamada, "Noterlik dairelerinin kamu kurumu sayılmaması nedeniyle alınan karar kapsamında bulunmadığı, ancak İstanbul genelindeki noterliklerimizde mevcut hava koşulları sebebiyle, yeterli personel bulundurulmak suretiyle hizmetin aksamadan yürütülmesi yönünde gerekli tedbirlerin alınarak noterlik dairesinde çalışma düzeninin sağlanmasının noterlerimizin takdir ve yetkileri dahilinde olduğu düşünülmektedir." ifadeleri yer aldı.
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        Haberler Güncel 👨‍🔬11 Mart bugün hastane, sağlık ocağı, adliye, eczaneler açık mı? Bugün metro, metrobüs, otobüsler çalışıyor mu? İstanbul Valiliği son dakika!
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