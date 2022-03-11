Yargıtay’da yapay zeka dönemi 2023’te başlayacak! “Yargıtay İçtihat Merkezi” kurulmasına ilişkin imzalar atıldı

Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen ve Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından birlikte yürütülen "Yargıtay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında, yapay zeka tabanlı "Yargıtay İçtihat Merkezi" kurulmasına ilişkin imza töreni Yargıtay'da düzenlendi. Avukat, hakim ve Cumhuriyet savcısı gibi hukuk mesleğini icra edenlerin yanı sıra toplumun da erişimine açık olması planlanan Yargıtay İçtihat Merkezi'nin 2023 yılında faaliyete geçmesi öngörülüyor.







Törende bir konuşma yapan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yapay zeka ile çalışacak olan sistemin, içtihatların doğru ve etkin şekilde yaygınlaştırılmasını kolaylaştırarak Yargıtay'ın içtihat birliğini sağlama görevini yerine getirmesine katkı sağlayacağını belirtti.







Yargıtay İçtihat Merkezi kurulmasına ilişkin sözleşme, Yargıtay adına Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mustafa Saldırım ile Avrupa Konseyi adına Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse tarafından imzalandı.







Sabah'ın haberine göre törene, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile projede yer alan ekipte katıldı.





TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN