Yarın piyasada: Berat Albayrak’ın kitabının şifreleri

Hazine ve Maliye eski Bakanı Dr. Berat Albayrak'ın yeni kitabı "Burası Çok Önemli! - Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" Turkuvaz Kitap'tan çıktı. Albayrak, 288 sayfalık kitabında, hem Enerji Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı sürede bilinmeyen çok sayıda anekdotu paylaşıyor.

Albayrak, enerjide milli bir başkaldırışı nasıl tesis ettiklerine, Mavi Vatan'ın nasıl ete kemiğe büründüğüne, iki kur saldırısı ve iki seçime rağmen nasıl cari fazla verildiğine ilişkin ayrıntılara yer veriyor. Albayrak, Mavi Vatan doktrininden vazgeçirmeye çalışan üst rütbeli generallerin 15 Temmuz FETÖ darbesinde nasıl rol aldığını açıklıyor. Albayrak ayrıca, kur saldırılarının perde arkasını ve hangi yerli finans uzmanlarının yabancı istihbaratçılarla bağlantısının tespit edildiğini de anlatıyor. Mustafa Sait ÖZKAN

ERDOĞAN VE AİLESİNE TEŞEKKÜR

Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tüm bu hizmetleri hayata geçirmesine vesile olduğu için teşekkürü bir borç bildiğini vurguluyor. Kendisini sürekli motive eden, her düştüğünde ayağa kaldıran kişi olarak tanımladığı eşi Esra Albayrak başta olmak üzere, baba Sadık Albayrak'a, anne Kıymet Albayrak'a ve çocukluğundan beri geçtiği her dikenli yolda kendisini yalnız bırakmayarak birlikte yürüyen Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak'a teşekkürlerini iletiyor.